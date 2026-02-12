Het olympische skeletonprogramma is donderdag begonnen zonder nummer vier van vorig WK, Vladyslav Heraskevych. De Oekraïner werd door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) verbannen wegens het dragen van een helm met eerbetonen aan overleden landgenoten in de oorlog met Rusland. Zelfs IOC-baas Kristy Coventry hield het niet droog bij haar uitleg. Zij zag Heraskevych en zijn team stappen ondernemen.

IOC-baas Kirsty Coventry praatte donderdagochtend zelf nog met Heraskevych in een laatste poging tot een compromis te komen. "Niemand, en zeker ik niet, is het oneens met de boodschap. Het is een krachtige boodschap, een boodschap van herinnering. De uitdaging was om een oplossing te vinden, maar dat is niet gelukt", zei Coventry in Cortina d'Ampezzo, terwijl ze begon te huilen over de trieste situatie. "We moeten voor een veilige omgeving zorgen voor iedereen en helaas betekent dat dat zulke boodschappen niet zijn toegestaan."

'Stem zo luid dat IOC bang voor ze is'

Het team van Heraskevich zegt in beroep te gaan bij sportrechtbank CAS. Een boycot van de Spelen is volgens het Oekraïense olympisch comité niet aan de orde. "De sporters zijn gedood, maar hun stem is zo luid dat het IOC bang voor hen is", reageerde de Oekraïner zelf, de nummer 4 van de WK vorig jaar. "Ik heb Coventry verteld dat dit besluit past bij het Russische narratief. Ook al wil het IOC de herinnering aan de sporters te niet doen, ik zal ze niet in de steek laten."

'Beschamend moment'

De Oekraïense buitenlandminister Andri Sybiha vindt dat het IOC zich moet schamen voor de diskwalificatie van de 27-jarige skeletonner op de Winterspelen. "Het IOC heeft niet de sporter schade berokkend, maar zijn eigen reputatie. Toekomstige generaties zullen dit herinneren als een beschamend moment", schrijft Sybiha op X. Eerder prees president Volodymyr Zelensky het initiatief van de skeletonner. "Deze waarheid kan niet ongemakkelijk, ongepast of als politieke daad worden genoemd tijdens een sportevenement", zei Zelensky.

i De vader van skeletonner Vladyslav Heraskevich barst in tranen uit na de verbanning van zijn zoon. ©Getty Images

Ook vader in tranen

De boodschap werd donderdag om 09.30 uur persoonlijk aan Herasevych medegedeeld, toen hij zich nietsvermoedend meldde bij de skeletonbaan voor de wedstrijden van die dag. Toen zijn vader, die onderdeel is van het team, het vreselijke nieuws hoorde over zijn zoon, barstte ook hij in tranen uit.