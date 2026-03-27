Het blijft maar feestvieren in de persoonlijke kring van Jutta Leerdam. Na een welverdiende skivakantie met haar familie, gevolgd door een huwelijksaanzoek én verjaardag van haar zus, is er nu weer een familielid jarig. Niemand minder dan haar wereldberoemde schoonzus.

Goud op de Olympische Spelen, gevolgd door een hele rits aan huldigingen. Vervolgens op wintersport naar jetset-skigebied Courchevel, waar ook nog eens zusje Merel ten huwelijk werd gevraagd. Met als klap op de vuurpijl ook nog de verjaardag van Merel. De afgelopen maand was er voor Jutta Leerdam vrijwel elke dag reden voor een feestje. Daar komt nu weer een goede reden bij.

Verjaardag

Woensdag was het namelijk weer tijd voor feest. Dit keer in de schoonfamilie van de olympisch kampioene op de 1000 meter. Niemand minder dan schoonzus Nina Agdal viert haar 34ste verjaardag. Het Deense topmodel, bekend van onder meer Sports Illustrated, viert de heuglijke dag met familie.

Lieve woorden

Vooral haar man, de beroemde influencer en worstelaar Logan Paul, zet haar eens even extra in het zonnetje. " Van harte gefeliciteerd met je verjaardag, mijn prachtige vrouw, mijn beste vriendin, de moeder van mijn kind, de lekkerste Deense dame, de beste flag football-speler, de hobbyist, de techneut, de kleine lepel maar na 5-10 minuten opeens de grote, de mafkees, de backgammon-fee, de lichtexpert, de trendsetter, de meester van de woordspelingen, Daisy's moeder en mijn veel betere helft Nina", aldus de hele lieve woorden van haar man.

Ook de schoonmoeder van Jutta Leerdam én Nina Agdal, Pam Stepnick, had het idee om wat lieve woorden te schrijven voor haar schoondochter. Zij beseft echter maar al te goed dat het haast onmogelijk is om de woorden van Logan te overtreffen. "Dit was zo lief, ik moest dit wel reposten", aldus Stepnick.

Op stap met zus

En zo mag de hele familie, incluis Leerdam, dus wederom een mooie gebeurtenis vieren. Leerdam zelf was overigens niet aanwezig in de Verenigde Staten om de verjaardag van haar schoonzus te vieren. Zij deelde gister berichten dat ze erg hard aan het trainen was, en bovendien ging winkelen met haar andere zusje Beaudine. Hoe dan ook zijn het feestelijke tijden voor de 27-jarige Leerdam.