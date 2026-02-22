Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn naar eigen zeggen 'ongelooflijk trots' op de prestaties van TeamNL tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan, waarin Nederland op een historische plek op de medaillespiegel eindigde. Dat laat het koningspaar zondagavond weten tijdens de sluitingsceremonie van de Spelen.

Nederland is bij de Olympische Spelen in Milaan op de derde plaats in het medailleklassement geëindigd. Het is de hoogste eindklassering ooit bij de Winterspelen. Tot dusverre was de vierde plek de hoogste plaats in de medaillespiegel. Dat was in Sapporo in 1972.

Belangstelling van en voor het koningshuis

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia reisden af naar Milaan om een deel van de Spelen bij te wonen. Daar zagen ze onder anderen schaatssters Jutta Leerdam en Femke Kok goud en zilver winnen op de 1000 meter bij het langebaanschaatsen. Ook in het buitenland viel het op dat 'de koning van Nederland' in Milaan bij de Spelen aanwezig was. Zo werd de aanwezigheid van koning Willem-Alexander in Italiaanse media benoemd.

Op sociale media sprak het koningspaar tijdens de Spelen regelmatig hun enthousiasme over de prestaties uit. Ook tijdens de sluitingsceremonie. 'Met 20 medailles keert TeamNL terug van de Winterspelen!. We hebben genoten van jullie prestaties en zijn ongelofelijk trots op het hele team. We kijken ernaar uit de medaillewinnaars te ontvangen op Paleis Noordeinde!" aldus het koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Sluitingsceremonie

In totaal stonden deze Spelen 116 medaille-onderdelen op het programma, tegenover 109 bij de vorige Winterspelen in Beijing en 102 bij de Winterspelen van 2018 in Pyeongchang. Nederland won tien onderdelen en zorgde daarmee voor een record. Bij de vorige drie Winterspelen kwamen de sporters van TeamNL nog uit op acht gouden plakken. Shorttrackster Xandra Velzeboer en langebaanschaatser Jorrit Bergsma droegen bij de sluitingsceremonie de Nederlandse vlag. Het olympisch vuur is inmiddels gedoofd in Italië.