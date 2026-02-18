Rijdt Suzanne Schulting wel of niet de grote finale van de relay bij de vrouwen op de Olympische Spelen in Milaan? Dat is de grote vraag die boven de aflossingsploeg van Nederland hangt nu woensdagavond vanaf 20.51 uur de A-finale gereden wordt. Volg hier de race om de medailles live.

De vier Nederlandse vrouwen bereikten zonder Schulting de A-finale in het shorttrack. Zoë Deltrap, de vriendin van dubbel gouden shorttracker Jens van 't Wout, maakte daarin haar debuut en met succes. Met haar roze helm viel ze positief op en was ze een belangrijk onderdeel in de succesvolle aflossing van bondscoach Niels Kerstholt. Niet alleen op de Winterspelen, maar ook de afgelopen twee jaar toen Schulting het shorttracken noodgedwongen moest missen door een slepende blessure.

Rijdt Schulting wel of niet?

Maar nu Schulting weer fit en terug in de selectie is, is de vraag of Kerstholt voor haar in de relay kiest of 'gewoon weer' voor de succesformule van Deltrap, de zusjes Xandra en Michelle Velzeboer en Selma Poutsma. Zij deden het de afgelopen twee jaar uitstekend tijdens wereldbekers, WK's en EK's en je zou zeggen: never change a winning team. Maar Schulting is tweevoudig olympisch kampioen en heeft een bak aan talent en ervaring en zou volgens shorttracklegende Sjinkie Knegt altijd opgesteld moeten worden.

Loodzware finale

In de loop van de avond geeft Kerstholt zijn opstelling voor de A-finale prijs en komt er een antwoord op de vraag die al wekenlang boven de ploeg hangt. Om 20.51 uur is eerst de B-finale en daarna volgt de race om de medailles. Nederland heeft daarin concurrentie van Italië (met legende Arianna Fontana in de gelederen), Zuid-Korea en Canada. Xandra Velzeboer won al twee keer olympisch goud in Milaan en blaakt van de vorm en het zelfvertrouwen.

Suzanne Schulting op de 1500 meter

Vrijdag is voor de vrouwen de laatste individuele afstand en daar komt Schulting sowieso in actie. Op die afstand werd ze aangewezen. Zij combineert deze Spelen het shorttracken met de langebaan. In het begin van de Winterspelen reed ze de 1000 meter op de langebaan en werd ze achtste.