Suzanne Schulting komt niet in actie op de aflossing in het shorttrack. Dat is vlak voor de finale bekend geworden. Bondscoach Niels Kerstholt heeft voor dezelfde ploeg gekozen als in de halve finale.

Xandra en Michelle Velzeboer, Selma Poutsma en Zoë Deltrap gaan het woensdagavond doen voor Nederland. Zij reden ook al samen in de halve finale. Zij hebben de afgelopen twee jaar vaak samen gereden, terwijl Schulting zich focuste op de langebaan. Toch liet zij voor de Spelen weten ook beschikbaar te zijn voor de relay in het shorttrack.

Schulting richtte zich na de WK shorttrack in 2024 in Ahoy op het langebaanschaatsen. Nadat ze zich op die discipline voor de Spelen had geplaatst, besloot ze ook als shorttrackster mee te willen doen. Schulting verdiende op basis van haar prestaties op de NK in januari in Leeuwarden een aanwijsplek voor de olympische 1500 meter van komende vrijdag en hoopte zich de voorbije week op de trainingen te bewijzen voor een plaats in het aflossingsteam.

'Geen risico's'

"Ik denk dat beide beslissingen te verantwoorden waren en je weet pas achteraf wat de beste beslissing is", zegt Yara van Kerkhof bij NOS. "Je weet met dit team in ieder geval waar je staat. De halve finale hebben ze hartstikke goed gereden. Je weet met deze ploeg wat je krijgt." Jorien ter Mors is het daarmee eens. "Gewoon geen risico's nu. Schulting kan een verkeerde beslissing maken omdat ze twee jaar niet heeft geracet. Nu ga je veel meer voor zekerheid."

Finale

Nederland neemt het vanaf 21.00 uur in de finale op tegen Zuid-Korea, Canada en Italië. Vier jaar geleden won het team van de toenmalige bondscoach Jeroen Otter in Beijing goud op de aflossing voor vrouwen. Het team bestond toen uit Schulting, Xandra Velzeboer, Poutsma en Yara van Kerkhof.

Als de aflossingsploeg op het erepodium eindigt, krijgen alleen de shorttracksters die in de halve finale en finale hebben meegedaan een medaille. Schulting dus niet. Schulting won op de Spelen als shorttrackster drie keer goud, een keer zilver en twee keer brons.