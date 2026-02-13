Lindsey Vonn heeft vanuit een ziekenhuisbed verteld wat haar nog allemaal te wachten staat. De Amerikaanse skilegende (41 jaar) maakte bij haar olympische wedstrijd een crash mee op het onderdeel afdaling. Dat heeft enorme gevolgen voor haar. De weg naar herstel is lang.
Inmiddels is Vonn al driemaal geopereerd vanwege een beenbreuk. In een video op Instagram vertelt Vonn dat er nog meer aan zit te komen. Ze zegt: "Morgen word ik weer geopereerd, en hopelijk kan ik als alles goed gaat daarna weer naar huis, waar ik waarschijnlijk uiteindelijk nog een operatie nodig zal hebben."
Over haar verblijf in het ziekenhuis te Treviso zegt ze: "Ik begin me iets meer te voelen als mijn normale zelf. Maar ik heb nog een lange weg te gaan. Het zijn zware dagen. Tja, dit is nu mijn situatie. Ik ben dus hier in het ziekenhuis en ik ben heel erg niet mobiel."
Operaties bij Lindsey Vonn
Na haar derde operatie legde Vonn ook uit wat er was gebeurd. "Succesvol heeft vandaag een totaal andere betekenis dan een paar dagen geleden", schreef ze bij een foto vanuit het ziekenhuis in Treviso. "Ik boek vooruitgang en ook al gaat het langzaam, ik weet dat het goed zal komen."
Ze feliciteert vanuit haar ziekenhuisbed de Amerikaanse sporters die haar naar eigen zeggen inspiratie en "iets om voor te juichen" geven met hun prestaties.
Crash
De olympisch kampioene van 2010 kwam zondag bij de Spelen in Cortina d'Ampezzo zwaar ten val na 13 seconden van haar afdaling. De 41-jarige Vonnverloor in een van de eerste bochten op hoge snelheid haar balans. Ze werd langdurig verzorgd in de Italiaanse sneeuw, waardoor de wedstrijd stil kwam te liggen. Per helikopter werd ze afgevoerd.
"Mijn olympische droom eindigde niet zoals ik had gehoopt. Het was geen sprookjesachtig einde, maar het leven is zoals het is", aldusVonnop Instagram bij een foto die vlak voor haar val werd gemaakt. "Ik durfde te dromen en heb zo hard gewerkt aan het verwezenlijken ervan."
Comeback
Vonn stopte in 2019 door pijn aan haar rechterknie, maar na een operatie maakte ze een comeback. Met haar titaniumprothese toonde ze vorige maand nog in het Oostenrijkse Zauchensee haar goede vorm met haar 84e wereldbekerzege.
In haar bericht schrijftVonndat haar eerdere blessures niets te maken hadden met de val. "Ik zat simpelweg een paar centimeter te strak op mijn lijn, waardoor mijn rechterarm in het poortje haakte", aldus de skiester. Ze heeft geen spijt van haar deelname aan de Spelen. "Het leven is te kort om niet alle kansen te omarmen", schrijft ze.