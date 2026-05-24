Er staan een hoop grote sporttoernooien op het programma, maar over weinig evenementen is zoveel discussie als over de zogeheten Enhanced Games. De zogeheten 'Dopingspelen' zijn voer voor discussie en ook schaatsicoon Marianne Timmer heeft haar woordje klaar over het toernooi.

Voor degenen die niet weten om wat voor toernooi het gaat: de Enhanced Games worden vanaf zondag 24 mei gehouden in Las Vegas en staan te boek als de 'Dopingspelen'. Deelnemers mogen namelijk verboden middelen gebruiken, iets dat volgens velen haaks staat op eerlijke sport. De Nederlandse Dopingautoriteit spreekt zelfs van een 'gevaarlijk initiatief'.

Toch doen er grote namen mee. Zo is de Amerikaanse topatleet Fred Kerley (oud-wereldkampioen 100 meter) van plan het wereldrecord op die afstand te verbreken, al zal een eventuele verbreking van die toptijd niet officieel erkend worden. Schaatsicoon Marianne Timmer volgde de discussie over de Enhanced Games op de voet en wil daar wel wat over kwijt. "Ik vind daar absoluut iets van", schrijft ze namelijk op LinkedIn.

Marianne Timmer is geen fan

De voormalig topschaatsster, die op de Olympische Winterspelen drie gouden plakken won, is geen fan van het initiatief. "Topsport draait om grenzen verleggen. Sneller worden, sterker worden, beter worden. Maar voor mij zit daar ook een grens aan. Op het moment dat doping normaal wordt gemaakt, verandert de sport." Daar is Timmer dus fel op tegen.

De voormalig topsprintster vraagt zich hardop af wat voor signaal zulke evenementen geven richting jonge en talentvolle sporters. "Dat winnen belangrijker is dan gezondheid? Dat je je lichaam maar moet blijven pushen om mee te tellen?"

Ze vreest dat intiatieven als de Enhanced Games voor problemen gaan zorgen. "Je hoort nu zelfs verhalen over 'de beste dokters' en mensen die zelf gaan experimenteren met middelen. Dat vind ik zorgelijk. Want uiteindelijk blijft het jouw lichaam waar je mee speelt."

Daarnaast vindt Timmer dat zaken als discipline en hard werken juist voor de topprestaties zorgen. "Grenzen verleggen mag. Maar er moet wel een grens blijven bestaan. Anders verliezen we misschien precies waar sport echt om draait", waarschuwt ze.

Alles over de 'Dopingspelen'

De veelbesproken 'Dopingspelen' beginnen dus op zondag 24 mei in de Verenigde Staten. In totaal hebben 42 atleten beloofd om mee te doen. In dit artikel van Sportnieuws.nl lees je alles wat je moet weten over het toernooi.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover