Nederland heeft zondag opnieuw uitstekende zaken gedaan voor de medaillespiegel op de Winterspelen in Milaan. Topschaatsster Femke Kok sprintte in een olympisch record naar goud op de 500 meter en Jutta Leerdam maakte met zilver het feest compleet. Daardoor maakt TeamNL een sprong in het medailleklassement.

Nederland stond na de eerste twee dagen met lege handen, maar sindsdien volgen de medailles elkaar in rap tempo op. Jutta Leerdam en Femke Kok bezorgden TeamNL goud en zilver en daarmee was de kop eraf. Dat deden ze zondag 15 februari, net over de helft van het schaatstoernooi in Milaan, nog eens dunnetjes over op de 500 meter. Dit keer was Kok de beste en Leerdam de nummer twee.

Shorttrackers Xandra Velzeboer en Jens van 't Wout pakten goud en op de langebaan was er ook nog zilver voor Jenning de Boo en Merel Conijn. Vrijdag voegde Jorrit Bergsma brons toe op de 10.000 meter schaatsen en zaterdag kwam De Boo met zijn tweede zilver op de 500 meter.

Top-drie in vizier

TeamNL heeft dankzij goud en zilver voor Kok en Leerdam nu de vierde plek van het medailleklassement in handen. Voor een plek in de top-drie heeft het alleen nog de Verenigde Staten voor zich, dat in totaal zes medailles meer pakte dan TeamNL. Het aantal gouden plakken (5) is wel gelijk. Italië (acht keer goud) en Noorwegen (elf keer goud) zijn ver weg en lijken de top-twee al beslist te hebben. De medaillespiegel wordt gebaseerd op éérst het aantal keer goud, daarna zilver, daarna brons en daarna totaal aantal behaalde medailles.

Tussenstand medaillespiegel

De onderstaande medaillespiegel wordt continu van een update voorzien. Zo is nauwgezet te volgen of TeamNL op koers ligt om de uitgesproken top tien ambitie te realiseren. Bij de laatste Winterspelen in Peking eindigde Nederland op een zesde plek. Destijds behaalde de equipe van chef de mission Carl Verheijen acht keer goud, vijfmaal zilver en vier keer brons.

De meest succesvolle Winterspelen voor TeamNL waren die van Sotsji in 2014. De Nederlandse olympiërs bemachtigden liefst 24 medailles, waarvan achtmaal goud, zeven keer zilver en negenmaal brons. Ook toen eindigde ons land op een zesde plek in de medaillespiegel.