Jorrit Bergsma stal zaterdagmiddag de show met een prachtige gouden medaille op de olympische mass start, maar schaatsicoon Erben Wennemars is wat minder onder de indruk. "Ik mag wel een bepaalde voorkeur hebben."

Bergsma, die eerder al brons pakte op de tien kilometer, reed aan het begin van de mass start samen met de Deen Viktor Thorup op kousenvoeten weg uit het peloton. De concurrenten bleken geen trek te hebben in een achtervolging, wellicht uit angst voor de snelle benen van Jordan Stolz in een eindsprint, en zo werd het gat steeds groter. Bergsma loste zijn kompaan en kwam solo over de finish.

"Het is geen gestolen medaille, want hij heeft hem gewoon eerlijk verdiend", begint Wennemars in de NOS Schaatspodcast. "Hij heeft hem dankzij slimheid en sluwheid gekregen." Presentator Jeroen Stekelenburg weet niet wat hij hoort: "Het is helemaal geen gestolen medaille, maar jij bent een schaatspurist. Bij het wielrennen gebeurt dit elke dag!"

'Brons Nuis is mooier'

Wennemars legt uit hoe hij naar schaatsen kijkt: "Ik vind de bronzen medaille van Kjeld Nuis mooier, omdat er harder voor gevochten is, harder voor gewerkt is dan deze medaille. Maar dat maakt niet uit."

De mass start blijkt Wennemars als onderdeel niet echt te kunnen bekoren: "Er zijn soms heel zware en moeilijke wedstrijden, maar dit was een heel slimme wedstrijd. Het is een ander soort wedstrijd. Ik denk dat onze sport in de basis gewoon een keiharde individuele sport is, gewoon ultiem tijdrijden en dan wint de beste altijd." Ex-topschaatsster Irene Schouten valt hem bij: "De beste moet winnen, op tijd. Dan zijn er ook geen excuses."

'Onderuit gebeukt'

"Het wil niet zeggen dat deze onderdelen niet ook mooi zijn", aldus Wennemars over de mass start. "Maar ik mag wel een bepaalde voorkeur hebben. Zijn bronzen medaille op de tien kilometer was echt magisch, dat was zó briljant."

Schouten, die zelf olympisch goud won op de 3000 meter, de 5000 meter én de mass start: "Ik denk dat alle mass start rijders ook zo denken. Dat uiteindelijk goud op een individuele afstand hoger telt. De mass start was heel belangrijk en ik wilde daar goud pakken, maar mijn individuele afstanden waren ook het belangrijkst, want daar had ik invloed op. Op de mass start heb je niet altijd invloed. Je kan ook onderuit gebeukt worden."

'Krijg ik weer gezeik'

Wennemars: "En daarnaast, Jorrit is 40. Ik denk dat hij een aantal jaar geleden echt wel iets beter was. Op deze leeftijd heeft hij wel andere kwaliteiten waarmee hij ook kan winnen."

Schouten en Wennemars stellen dan dat ze de mass start niet onderuit willen halen, maar dat hebben ze volgens Stekelenburg net wel gedaan. "Dan begrijp je er niks van", verzucht Wennemars. "Krijg ik weer gezeik." Schouten: "Jorrit was de slimste en die heeft gewonnen. Hij is niet sneller dan Stolz, maar wel slimmer."

Wennemars: "Wij halen het niet naar beneden, maar het is wel wat het is." Schouten: "Jorrit heeft hier ook keihard voor gewerkt." Wennemars benadrukt ook nog even dat Bergsma heel slim gebruik heeft gemaakt van de aanwezigheid van Stolz.