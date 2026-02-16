Nederland mag het shorttrack dankbaar zijn op de medaillespiegel van de Olympische Spelen. Liefst vier van de zes gouden medailles werden gepakt op het spectaculaire onderdeel. Xandra Velzeboer pakte maandag haar tweede gouden medaille door na de 500 meter ook de 1000 meter te winnen. Even stond TeamNL zelfs in de top-drie van het klassement om de medailles, maar inmiddels heeft de Verenigde Staten de plek weer overgenomen.

Shorttrackers Jens van 't Wout en Velzeboer zijn in Milaan heer en meester in het shorttrack. De twee Nederlandse kopstukken zijn allebei dubbel olympisch kampioen en pakten dus vier gouden medailles. De winst van Velzeboer op de 1000 meter betekende het zesde totale goud en daarmee de derde plek op de medaillespiegel, achter Noorwegen en Italië.

Eerste medailles dankzij Jutta Leerdam en Femke Kok

Nederland stond na de eerste twee dagen met lege handen, maar sindsdien volgen de medailles elkaar in rap tempo op. Jutta Leerdam en Femke Kok bezorgden TeamNL goud en zilver en daarmee was de kop eraf. Dat deden ze zondag 15 februari, net over de helft van het schaatstoernooi in Milaan, nog eens dunnetjes over op de 500 meter. Dit keer was Kok de beste en Leerdam de nummer twee.

Zilver en brons

Op de langebaan was er ook nog zilver voor Jenning de Boo en Merel Conijn. Vrijdag voegde Jorrit Bergsma brons toe op de 10.000 meter schaatsen en zaterdag kwam De Boo met zijn tweede zilver op de 500 meter.

Top-drie

Dankzij de gouden medaille van Velzeboer maakte TeamNL maandag een sprongetje in het medailleklassement. Nederland stond na goud en zilver van Kok en Leerdam op de 500 meter langebaan vierde, maar wipte dankzij het tweede goud van Velzeboer over de Verenigde Staten heen. Lang kon TeamNL niet van de top-drie notering genieten. Dankzij goud bij de monobob wipte de VS weer over ons heen. Maar Nederland heeft zelf ook nog kansen op extra medailles. De medaillespiegel wordt bepaald op basis van aantal gouden medailles. Daarna volgt het aantal zilver, daarna het brons en daarna pas het totale aantal behaalde medailles.

Tussenstand medaillespiegel

De onderstaande medaillespiegel wordt continu van een update voorzien. Zo is nauwgezet te volgen of TeamNL op koers ligt om de uitgesproken top tien ambitie te realiseren. Bij de laatste Winterspelen in Peking eindigde Nederland op een zesde plek. Destijds behaalde de equipe van chef de mission Carl Verheijen acht keer goud, vijfmaal zilver en vier keer brons.

De meest succesvolle Winterspelen voor TeamNL waren die van Sotsji in 2014. De Nederlandse olympiërs bemachtigden liefst 24 medailles, waarvan achtmaal goud, zeven keer zilver en negenmaal brons. Ook toen eindigde ons land op een zesde plek in de medaillespiegel.