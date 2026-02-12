Driemaal was scheepsrecht voor TeamNL op de Olympische Spelen. Na twee teleurstellende dagen op de langebaan was het op de 1000 meter voor het eerst raak. Dankzij Jutta Leerdam (goud) en Femke Kok (zilver) was Nederland van de nul af. Met twee tweede plekken (Jenning de Boo en Merel Conijn) kwamen er later in de week nog twee bij. Check hieronder de medaillespiegel.

Joy Beune, Marijke Groenewoud, Stijn van de Bunt en Chris Huizinga hadden kansen op medailles in de eerste dagen op lange afstanden, maar stelden teleur. Maar op de derde dag móést het wel goedkomen voor Nederland op de 1000 meter. Met topfavorieten Jutta Leerdam en Femke Kok waren 'we' zeer kansrijk en beiden stelden niet teleur. Na opeenvolgende olympische records haalden zij het eerste goud en zilver binnen voor TeamNL.

Derde medaille dankzij Jenning de Boo

Mede door een teleurstelling bij het shorttrack op dinsdag, moest de Nederlandse ploeg even wachten op de derde medaille. Die volgde uiteindelijk op woensdag, toen Jenning de Boo achter de ongenaakbare Jordan Stolz schaatste op de 1000 meter. Joep Wennemars leek ook op weg naar een medaille, alleen hij werd gehinderd op de laatste kruising.

Een dag later kwam er opnieuw zilver bij. Merel Conijn verraste vriend en vijand met eremetaal op de 5000 meter. Het verschil met winnares Francesca Lollobrigida was slechts één tienden. Toch glimlachte de Nederlandse topschaatsster van oor tot oor vanwege haar fantastische medaille. Dat betekende de vierde voor TeamNL.

Tussenstand medaillespiegel

De onderstaande medaillespiegel wordt continu van een update voorzien. Zo is nauwgezet te volgen of TeamNL op koers ligt om de uitgesproken top tien ambitie te realiseren. Bij de laatste Winterspelen in Peking eindigde Nederland op een zesde plek. Destijds behaalde de equipe van chef de mission Carl Verheijen acht keer goud, vijfmaal zilver en vier keer brons.

De meest succesvolle Winterspelen voor TeamNL waren die van Sotsji in 2014. De Nederlandse olympiërs bemachtigden liefst 24 medailles, waarvan achtmaal goud, zeven keer zilver en negenmaal brons. Ook toen eindigde ons land op een zesde plek in de medaillespiegel.