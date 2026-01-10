De selectie van TeamNL voor de Olympische Winterspelen van Milaan is weer een beetje groter geworden. Zaterdag plaatste bobsleeër Dave Wesselink zich met zijn remmer Jelen Franjic voor het prestigieuze toernooi. Het duo werd op bizarre wijze achtste bij de wereldbekerwedstrijd in St. Moritz. Daarmee voldoen ze aan de kwalificatie-eis.

Wesselink moest van sportkoepel NOC*NSF een keer in de top 8 van de wereldbeker eindigen om in aanmerking te komen voor olympische kwalificatie. Na de eerste run stond het duo op de negende plaats. Met een sterke start en een goede run steeg het duo een plaats.

Dat was nodig ook, want Wesselink en Franjic waren op de wereldbeker nog niet in de buurt van de top 8 gekomen. Het beste resultaat tot zaterdag was een 21e plek. De wedstrijd in St. Moritz gold ook meteen als EK. Daarin is Wesselink als zesde geëindigd.

Gehuurde bob

Het Nederlandse duo maakte gebruik van een nieuwe tweemansbob, die ze van een Australisch team huurden. "Daarmee is het laatste stukje van de puzzel op zijn plek gevallen", zei Wesselink tegenover NU. "Dit is echt niet normaal. We hebben het de laatste weken heel lastig gehad in de tweemansbob en haalden niet eens de tweede run. Dat we dat dan nu op de mooiste baan ter wereld wel doen en als achtste eindigen in een gehuurde slee… Ik ben echt ontzettend blij."

🛷❄️| EK BOBSLEE



De World Cup in St. Moritz is ook het toneel van de Europese kampioenschappen voor onze bobsleemannen.



Check hier het programma👇https://t.co/uOb0B1utQ8



📆 10 en 11 januari

📍 St. Moritz, Zwitserland#TeamNL | @Dutch_Sliding pic.twitter.com/K0PxDOqy3C — TeamNL🇳🇱 (@TeamNLtweets) January 10, 2026

Zoon van olympiër

Franjic is de zoon van Mario Franjic, die in 1984 namens Joegoslavië als bobsleeër meedeed aan de Winterspelen. In 1998 deed hij dat als Bosniër. Tot zijn eigen verbazing was Franjic de vlaggendrager in het Japanse Nagano. Tussendoor had hij de reis naar Nederland gemaakt met zijn vrouw. Dat kwam door de Joegoslavische oorlog. Hier werden zoons Janko en Jelen geboren.

Zij deden in 2022 al mee aan de Winterspelen in het Chinese Peking. Over een paar weken zijn de broers er in Milaan ook weer bij. Wesselink heeft zich namelijk door de kwalificatie van de tweemansbob ook voor de Spelen geplaatst met de viermansbob, meldt de Nederlandse bobsleebond BSBN.