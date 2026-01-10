Kimi Goetz heeft een ingrijpende beslissing genomen richting de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan-Cortina. In een persoonlijke update via sociale media maakt de Amerikaanse topschaatsster duidelijk dat haar olympische traject opnieuw wordt overschaduwd door fysieke tegenslag.

In haar bericht op Instagram trekt Goetz uiteindelijk een harde conclusie. De 31-jarige schaatsster laat weten dat deelname aan de Spelen er niet in zit. Langdurig blessureleed en het uitblijven van haar oude vorm maken dat ze de strijd tegen de klok heeft verloren. "Ik heb alles gedaan wat ik kon om deze droom levend te houden", schrijft ze in een emotioneel bericht, "maar ik heb meer tijd nodig, en die is er niet meer."

Volgende tegenslag voor Goetz

De beslissing volgt na een moeizame periode op het ijs. Begin 2025 kwam Goetz nog in actie tijdens een World Cup in Calgary, waar ze als zevende eindigde op de 1000 meter. Kort daarna bleven de goede resultaten uit en stokte haar seizoen vroegtijdig. Zelf gaf ze aan dat het ritme ontbrak en dat een volledige comeback langer zou duren dan de olympische cyclus toeliet.

Het is niet de eerste keer dat de Winterspelen haar niet brengen wat ze hoopte. In 2018 moest Goetz de Olympische Spelen missen na een hersenschudding en ook vier jaar later in Peking bleef ze buiten de medailles. Richting Milaan lagen de ambities hoger dan ooit, maar een rugoperatie in het afgelopen seizoen bleek uiteindelijk een beslissende tegenvaller.

Die olympische droom loopt al haar hele sportieve carrière als rode draad. Goetz begon op rolschaatsen, stapte op jonge leeftijd over op inlineskaten en koos later bewust voor het schaatsen, met één duidelijk doel: de Olympische Spelen halen.

'Nog nooit zo gesteund gevoeld'

Toch overheerst in haar boodschap niet alleen teleurstelling. Goetz spreekt uitgebreid haar dank uit aan de mensen om haar heen. "Geen olympisch team, geen medailles, geen van mijn doelen bereikt… en toch heb ik me nog nooit zo gesteund gevoeld", schrijft ze trots. Vooral haar trainingsgroep in Milwaukee en de medewerkers bij wie ze de afgelopen periode trainde, die haar bleven ondersteunen met extra ondersteuning en vertrouwen, noemt ze van onschatbare waarde.

De Amerikaanse geeft aan dat ze tijd nodig heeft om dit alles een plek te geven, maar voelt zich tegelijk gedragen door de steun die ze krijgt. De Olympische Spelen komen er niet, maar in haar woorden klinkt vooral dankbaarheid richting iedereen die contact met haar zocht. "Jullie weten allemaal hoe je een meisje eraan moet herinneren dat ze meer is dan haar resultaat", schrijft Goetz.

