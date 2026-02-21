Dave Wesselink en zijn bobsleeteam hebben de eerste dag in de viermansbob afgesloten. Na de eerste twee afdalingen is het Nederlandse team terug te vinden op de dertiende plaats.

Bobsleeër Wesselink (26) is ook bij de viermansbob de kapitein en stuurman. Met remmers Jelen Franjic, Janko Franjic en Timme Koster zette de piloot in de tweede run in het Cortina Sliding Centre de tiende tijd neer met 55,00. Na twee runs staat hij met 1.50,09 op 1,48 seconde van de Duitser Johannes Lochner. Die leidt met 1.48,61 voor zijn landgenoten Francesco Friedrich en Adam Ammour.

Wesselink en zijn team moesten lang wachten omdat vlak voor hem de Oostenrijker Jakob Mandlbauer was gecrasht. De Oostenrijkse bob moest worden weggehaald en het ijs moest worden hersteld. Met 4,79 was hij iets sneller weg dan in de eerste run. Uiteindelijk was hij ook 0,09 seconde sneller beneden. Na de eerste run stond hij nog op de twintigste plaats.

Bron: HBO Max/Eurosport.

De viermansbob heeft zondag in Cortina d'Ampezzo de laatste twee runs. De derde run begint om 10.00 uur

Achtergrond van Wesselink

Wesselink heeft zich inmiddels al twee jaar vol gestort op het bobsleeën, maar eerst was hij in een andere sport uitblinker. De atleet uit Heiloo was eerst een sterk hordeloper, die ook nog eens Nederlands kampioen werd. Naast zijn sportieve carrière is Wesselink ook advocaat.

Met de tweemansbob deden Wesselink en zijn compagnon Franjic het al uitstekend in een ijzersterk deelnemersveld. De atleten mochten een slee van de Australische ploeg lenen, maar daar deden ze het erg goed mee. Met een tiende plek werd de top tien gehaald en daar waren Wesselink en Franjic dolgelukkig mee.

"Een bizar gevoel, dat je vier jaar geleden begint met een programma, niet wetende waar het eindigt. Dat ik mijn eerste Olympische Spelen een top 10 haal, is ongekend", was de reactie van Wesselink tegenover TeamNL na de topprestatie met de tweemansbob.