De Nederlandse bobsleeërs hebben dinsdag een 'ongekend' resultaat neergezet op de Olympische Spelen in Milaan. In een geleende bob van de Australische ploeg nestelde stuurman Dave Wesselink zich bij zijn debuut in de top-tien.

Bobsleeër Dave Wesselink is bij zijn debuut op de Olympische Spelen in de tweemansbob als tiende geëindigd. De 26-jarige Noord-Hollander kwam na vier runs in het Cortina Sliding Centre tot een totaaltijd van 3.43,32. Daarmee was hij 3,62 seconden langzamer dan de Duitse winnaar Johannes Lochner.

Precies gelijk met Fransman

Wesselink was in de derde run opgeklommen van de dertiende naar de twaalfde plaats. Met 55,87 in de vierde run, goed voor de twaalfde tijd, wist hij nog twee plekken te stijgen. Hij eindigde qua tijd precies gelijk met de Fransman Romain Heinrich. Lochner voerde een volledig Duits podium aan. Hij was met zijn remmer Georg Fleischhauer na vier afdalingen 1,34 seconde sneller dan Francesco Friedrich en 1,82 seconden sneller dan Adam Ammour.

'Ik wist dat ik het in me had'

"Een bizar gevoel, dat je vier jaar geleden begint met een programma, niet wetende waar het eindigt. Dat ik mijn eerste Olympische Spelen een top 10 haal, is ongekend", reageerde Wesselink via TeamNL. "We eindigen gelijk met de Fransen. Daar concurreren we het hele seizoen hard mee, maar het zijn ook vrienden. Mooi om die tiende plek te delen." Wesselink noemde zijn derde run fantastisch. "In zo'n veld een top 5-tijd sleeën, ik wist dat ik het in me had, maar dat je het doet is een tweede."

'Ik had er alle vertrouwen in'

Franjic voelde aan die run dat het snel ging. "Het gaat recht en je tikt geen kantjes. De vierde run ging iets minder, maar alsnog goed. Ik had er alle vertrouwen in, maar dat heb ik sowieso in Dave."

Wesselink en Franjic gingen als dertiende de tweede dag in na een matige tweede run. Met een sterke derde run, die goed was voor de vijfde tijd, wist het duo een plek te stijgen. In de afsluitende run gingen ze het Britse team van Brad Hall nog voorbij en eindigden ze gelijk met het Franse team.

Voormalig hordeloper Wesselink is pas sinds 2022 actief in het bobsleeën. Franjic kwam vier jaar geleden al in actie met piloot Ivo de Bruin. Het duo hoopte op een top 10-plaats in de tweemansbob, zo vertelden ze vooraf.