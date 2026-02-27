De Nederlandse snowboardster Melissa Peperkamp is nog altijd blij met haar deelname op de Olympische Spelen. Echter zit ze nog altijd met een wrange nasmaak. Dat komt door het missen van de finale op het onderdeel slopestyle.

Peperkamp stond op haar 21e voor de tweede keer op de Olympische Winterspelen. Ze deed mee aan het onderdeel Big Air en daar kijkt ze nog altijd met positieve gevoelens op terug. Omdat Peperkamp niet genoeg punten haalde in haar eerste twee runs, moest ze in de derde run risico nemen. Ze overwon haar angst en deed de zogenaamde Front 12-sprong. "Dat is meer rotatie dan ik ooit heb gedaan", vertelt Peperkamp tegenover Omroep Gelderland.

Een nerveuze Peperkamp kreeg het niet voor elkaar om goed te landen, maar dat lukte wel bijna. Daarom kijkt ze dan ook tevreden terug op het onderdeel Big Air. Dit geldt niet voor het onderdeel Slopestyle, de andere discipline waar Peperkamp aan deelnam.

'Dit doet zoveel pijn'

De 21-jarige Peperkamp deed het uitstekend tijdens de halve finale van de slopestyle. De Utrechtse noemde het zelfs 'de run van haar leven'. Echter was dat op een half punt niet genoeg om de finale te halen. Peperkamp schetst dat 'iedereen verbaasd' was toen ze zag dat ze de finale niet haalde. "Als je die score ziet, dan schiet de wereld onder je voeten vandaan. De nummer 12 feliciteerde mij al en dacht dat ik over haar heen zou gaan", zo vertelde Peperkamp over haar halve finale in het Slopestyle.

Peperkamp zit nog altijd met het mislopen van die finale tijdens de Olymipsche Winterspelen. Ze laat de emoties soms toe en merkt dat ze het dan heel erg lastig blijft vinden dat ze op zo'n kleine marge de eindstrijd miste. "Dit doet zoveel pijn. Het voelt als onrecht." Toch kijkt Peperkamp vooral met een goed gevoel terug op haar Olympische Winterspelen. Het onderdeel zijn van TeamNL, de runs in Livigno en de gehele olympische beleving zorgden ervoor dat Peperkamp het mislopen van de finale toch nog enigszins kon vergeten.