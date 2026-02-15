Melissa Peperkamp en Romy van Vreden zijn er niet in geslaagd om de finales te halen bij het onderdeel slopestyle. De Nederlandse snowboardsters kwamen zondag in actie tijdens de kwalificaties, maar kwamen niet in de benodigde top twaalf. Daarmee zitten de Spelen er nu op voor het duo.

Vooral de 21-jarige Peperkamp kwam erg dichtbij een finaleplek. Zij eindigde in de eerste run als elfde en had daarmee alle zicht op een finaleplaats. In de tweede run verbeterde een aantal concurrenten echter haar score, waardoor Peperkamp ook een hoger puntenaantal moest halen.

Foutloos

Lang leek het goed te gaan met de atlete uit Utrecht tijdens de tweede poging. Een aantal verschillende trucs werden succesvol uitgevoerd en bovendien bleef ze foutloos. Het zorgde voor een tevreden Peperkamp na de finish. De score van de jury wees echter uit dat de run slechts goed genoeg was voor de dertiende plek (67.65 punten). Tot ongenoegen van de Nederlandse zelf, die een hogere score had verwacht. Voor de tweede Spelen op rij eindigt Peperkamp op plek 13 en valt daarmee dus net buiten de boot.

Voor Romy van Vreden liep de kwalificatie uit op een grote tegenvaller. De 20-jarige Van der Velde kwam in haar eerste run ten val, waardoor een goede score uitbleef. In de tweede run bleef de Haagse weliswaar overeind, maar haar score van 39.91 punten was bij lange na niet goed genoeg om in de buurt van de top 12 te komen. De overwinning ging naar de Nieuw-Zeelandse Zoi Sadowski-Synnott. Zij kwam tot een score van 88.08 punten en bleef de concurrentie daar ruimschoots mee voor.

Big Air

Voor beide Nederlandse zitten de Olympische Spelen er voor nu op. Eerder werden ze ook al uitgeschakeld in de kwalificatie op het onderdeel Big Air. Ook toen kwam Peperkamp tot twee solide runs, maar bleef een finaleplaats uit. Voor haar waren het de tweede Olympische Spelen. Van Vreden maakte dit jaar haar debuut op de Winterspelen.