Bij het snowboarden doen dit jaar vier Nederlanders mee aan de Olympische Winterspelen. Bij de mannen is Glenn de Blois de enige landgenoot die de snowboardcross gaat doen. De dertigjarige olympiër hoopt op een medaille, maar is met iets minder ook tevreden.

Glenn de Blois, Romy van Vreden, Melissa Peperkamp en Michelle Dekker vormen de Nederlandse inbreng tijdens het snowboarden deze Olympische Winterspelen. Zij hopen allemaal in de buurt te komen van het Nederlandse snowboardicoon Nicolien Sauerbreij. Zij nam vier keer deel aan de Olympische Winterspelen, won goud in Vancouver op de parallelreuzenslalom en wordt nog altijd gezien als de succesvolste Nederlandse snowboardster ooit.

'Ik wil ook een medaille'

De Blois is dit jaar de enige Nederlandse man in het snowboarden. Vier jaar geleden was hij er ook al bij op de cross, toen hij 28e werd tijdens de spelen in Beijing. Zijn beste prestatie op een WK was plek tien, maar hij hoopt op de Olympische Spelen boven zichzelf uit te stijgen. De Blois hoopt op een medaille, maar hij beseft ook dat al zijn concurrenten hiervoor naar Noord-Italië zijn afgereisd. "Met een top acht zou ik blij zijn, maar ik hoop natuurlijk altijd op meer", vertelt De Blois tegenover de Telegraaf.

Michelle Dekker

Qua Nederlandse medaillekansen in het snowboarden lijkt Dekker de belangrijkste naam. Zij werd vier jaar geleden op de Olympische Winterspelen nog vierde op de parallelreuzenslalom. Dit jaar gaat Dekker alles op alles zetten om wel met een medaille naar huis te gaan. "Zo op het eerste gezicht denk ik wel dat deze afdaling me goed ligt. Natuurlijk kom ik hier voor een medaille", vertelt een zelfverzekerde Dekker. Peperkamp en Van Vreden zullen namens Nederland het onderdeel big air en slopestyle voor hun rekening nemen.