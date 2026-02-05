Nederlandse snowboardster Michelle Dekker begint zondag bij de Olympische Spelen met het nodige vertrouwen aan de parallelreuzenslalom. Ze heeft deze week het parcours verkend en haar eerste training afgewerkt. "Ik heb wel een paar goede runs kunnen doen."

"Ik ben hier nu drie dagen en ik denk dat deze piste mij wel ligt. Hij doet een beetje denken aan de piste van de Spelen van 2018 in Pyeongchang", vertelt de 29-jarige Dekker vanuit Livigno, dat op ruim 200 kilometer van Milaan ligt. Ze verkende dinsdag het parcours en werkte woensdag de eerste training af. "Het ging wel oké. Het sneeuwt heel hard hier. Daardoor was het parcours vrij zacht, maar ik heb wel een paar goede runs kunnen doen."

De eerste maanden van dit seizoen speelde Dekker geen grote rol in het wereldbekercircuit, maar de laatste tijd gaat het beter. Twee weken geleden werd de Zoetermeerse tweede bij de wereldbekerwedstrijd in het Oostenrijkse Simonhöhe. De Nederlandse nummer 4 van de vorige Spelen verloor in de finale van de Tsjechische Ester Ledecká, tweevoudig en regerend olympisch kampioen op dit onderdeel.

Goed gevoel

"Ik heb dat de laatste seizoenen wel vaker, dat ik het in het begin moeilijk heb en er daarna steeds beter in kom", aldus Dekker, die het lastig vindt in te schatten of ze mee kan doen om de bovenste plaatsen. "Ik heb een goed gevoel overgehouden aan de laatste wedstrijden en weet dat ik mee kan doen, maar bij de Olympische Spelen zijn de besten aanwezig. Het wordt niet makkelijk."

Dat Dekker bij Beijing 2022 als vierde eindigde, betekent niet dat ze nu alleen tevreden is met een medaille. "Ik wil ook gewoon plezier hebben, dat is waar ik het snowboarden voor doe. Als ik vijfde zou worden, betekent dat niet dat ik met helemaal niets tevreden ben."

Het wordt voor Dekker haar vierde deelname aan de Olympische Spelen. In 2014 eindigde ze in Sotsji als 22e en in 2018 in Pyeongchang als zeventiende.