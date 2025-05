Nederlandse oud-topsporter beleefde eng olympisch moment: 'Wist het meteen toen ik bijkwam'

Bijna geruisloos nam Laurine van Riessen vorig jaar afscheid van de topsport. De inmiddels 37-jarige was ooit een succesvolle schaatsster en bleek daarna ook talentvol als baanwielrenster. Het had echter niet veel gescheeld, of een moment op de Olympische Spelen had grote gevolgen voor haar toekomst gehad.

Van Riessen won in 2010 olympisch brons tijdens de Winterspelen van Vancouver in 2010. Vijf jaar later gooide ze het roer helemaal om ben sprong ze in het diepe: ze ruilde de schaatsen in voor een wielrenfiets en ging baanwielrennen.

Winterspelen én Zomerspelen

Ook dat ging haar uitstekend af. Ze pakte meer dan tien nationale titels en deed mee aan de Spelen in Rio en Tokio. Ze is daarmee een van de zeldzame sporters die zowel op de Winterspelen als de Zomerspelen uitkwam. Op haar laatste olympische toernooi in 2021 ging het echter vreselijk mis.

Na haar vierde plaats op de teamsprint kwam ze nog uit op het onderdeel keirin. In de kwartfinale kwam Van Riessen hard ten val. "Het was heftig, wist ik meteen toen ik bijkwam in het ziekenhuis in Tokio", zo blikt Van Riessen bij Schaatsen.nl terug op het moment. Ze brak onder meer haar ribben, sleutelbeen en liep een kneuzing in de long op.

Zusjes Jutta Leerdam verwelkomen 'nieuwe baby' en zetten oude liefde direct te koop Merel en Beaudine Leerdam, de zusjes van topschaatsster Jutta, hebben een nieuwe huisgenoot. Trots delen ze schattige beelden van hun nieuwe pluizige vriend. 'Nieuwe baby in de familie'.

Geen blijvende schade

"Het jaar na de Spelen heb ik alles op alles gezet om weer terug te komen", vervolgt ze. Dat lukte uiteindelijk, want Van Riessen boekte nog wat aansprekende resultaten. Na 2023 werd dat langzaam minder, maar gelukkig wel om een veel fijnere reden. "Daarna werd ik gelukkig zwanger. Ik was blij dat ik mijn loopbaan niet hoeffde af te sluiten na die val, maar het belangrijkste is natuurlijk dat ik er geen blijvende schade aan heb overgehouden."

Bizarre eetgewoonte van Harrie Lavreysen levert hem opvallende samenwerking en hilarische reacties op Baanwielrenner Harrie Lavreysen beleeft vele sportieve successen dankzij een bijzondere eetgewoonte. Het heeft hem naast medailles en records ook een opvallende samenwerking opgeleverd. Schaatser Kjeld Nuis kan daar wel om lachen.

De Spelen van Tokio werden dus haar laatste Olympische Spelen, na de Winterspelen van 2010 en 2014 en het zomerse Rio 2016. Dat wist ze ook voor de val eigenlijk al, want samen met de Nederlandse baanwielrenner Matthijs Büchli wilde ze graag een kindje.

Moeder van een zoon

Die kwam er dus in 2023: Zen. Inmiddels werkt Van Riessen als belastingadviseur. Een terugkeer in de sport lukte haar niet meer. "Ik wilde liever meer thuis zijn, tijd maken voor mijn zoontje en niet meer constant rekening houdden met topsport."