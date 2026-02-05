De sporters in het olympisch dorp werden de afgelopen dagen flink opgeschrikt door een uitbrak van het besmettelijke norovirus. NOC*NSF, verantwoordelijk voor de Nederlandse sporters in Milaan, verklaart 'extra alert' te zijn.

NOC*NSF is na de uitbraak van het norovirus binnen het Finse ijshockeyteam op de Olympische Spelen 'alert'. Dat zei directeur topsport André Cats van NOC*NSF in gesprek met een groepje Nederlandse journalisten bij het olympisch dorp in Milaan.

'Extra alert'

"Het is niet voor het eerst dat er duizenden sporters bij elkaar zitten", aldus Cats. "We hebben een goede lijn als het gaat om hygiëne. Die richtlijnen en afspraken blijven we hanteren. We nemen geen bijzondere extra maatregelen. Wel zijn we extra alert."

Uitbraak in Fins kamp

Eerder op donderdag werd bekend dat de eerste wedstrijd van de Finse ijshockeyvrouwen op de Olympische Spelen met een week is uitgesteld door een uitbraak van het norovirus binnen het team. Het norovirus is zeer besmettelijk en kan buikgriep veroorzaken. Daarbij kunnen klachten als heftig braken en diarree optreden. De wedstrijd van Finland tegen de Verenigde Staten op zaterdag gaat voorlopig gewoon door.

Het virus lijkt dan ook begonnen te zijn in het kamp van de Finse ijshockeysters. Vorig weekend circuleerde er beelden op sociale media dat sommige speelsters van het Finse team karaoke aan het zingen waren in een druk restaurant in Milaan. "Een gênant filmpje. Zo vierde het Finse team feest voordat de norovirus-uitbraak bekend werd gemaakt", zo schreef de Finse krant Iltalehti eerder.

