De Nederlandse shorttracksters hebben de weg naar de finale van de aflossing (3000 meter) gevonden. Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Selma Poutsma en Zoë Florence Deltrap rekenden zaterdag in de eerste halve finale af met VS, Italië en Frankrijk.

Zonder Suzanne Schulting, die wel als reserve was aangewezen, nam Nederland de leiding. De Italiaanse vrouwen plakten vast aan de vrouwen van Oranje en zochten af en toe naar een gaatje. Maar de deur bleef dicht.

Ook Zoë Deltrap, debutant bij de Olympische Winterspelen, hield de steeds meer aandringende Italiaanse schaatssters achter zich. Xandra Velzeboer werd als laatste afgelost en zij werd geen moment meer bedreigd. De Verenigde Staten en Frankrijk eindigden als derde en vierde en zijn aangewezen op de B-finale.

De andere halve finale

Zuid-Korea, Canada, Japan en China kwamen uit in de tweede halve finale. In de finale zullen vier landen aan de start staan. Dat zijn Nederland, Italië, Zuid-Korea en Canada.

Bron: Eurosport/HBO Max

Nederland won dit onderdeel bij de vorige Winterspelen goud, met Suzanne Schulting, Selma Poutsma, Xandra Velzeboer en Yara van Kerkhof. Zuid-Korea en China stonden toen ook op het podium.

Suzanne Schulting

Shorttrackster Suzanne Schulting maakte zaterdagavond op de Olympische Spelen in Milaan dus geen deel uit van het Nederlandse team op de aflossing bij de vrouwen. Bondscoach Niels Kerstholt mag de 28-jarige Friezin wel inzetten op de finaledag. Die is woensdag.



