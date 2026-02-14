Doet Suzanne Schulting wel of niet mee aan de aflossing bij de vrouwen op het shorttrack? Die vraag hing al een tijdje boven het olympische shorttracktoernooi in Milaan. Daar heeft bondscoach Niels Kerstholt nu vlak voor de halve finales een eerste knoop over doorgehakt.

Shorttrackster Schulting maakt zaterdagavond op de Olympische Spelen in Milaan geen deel uit van het Nederlandse team op de aflossing bij de vrouwen. Bondscoach Kerstholt geeft Zoë Florence Deltrap in de halve finale de voorkeur boven de 28-jarige Friezin, blijkt uit de selectie die kort voor de start werd vrijgegeven. Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer en Selma Poutsma zijn de andere drie Oranje-rijdsters.

Aanwijsplek voor 1500 meter

Schulting richtte zich na de WK shorttrack in 2024 in Ahoy op het langebaanschaatsen. Nadat ze zich op die discipline voor de Spelen had geplaatst, besloot ze ook als shorttrackster mee te willen doen. Schulting verdiende op basis van haar prestaties op de NK in januari in Leeuwarden een aanwijsplek voor de olympische 1500 meter van aanstaande vrijdag. Ook hoopte zij zich de voorbije dagen op de trainingen te bewijzen voor een plek in het aflossingsteam.

'Het verbaast niet'

Vooralsnog zit Schulting in de wachtkamer, maar ze kan nog wel ingezet worden voor de finale. Daarover hoeft Kerstholt pas op de dag zelf een beslissing te maken. "Het verbaast me niet, dit hing al een beetje in de lucht", zei NOS-analist Cees Juffermans. Oud-topshorttrackster Jorien ter Mors snapt de keuze van Kerstholt wel. "Suzanne heeft twee jaar lang geen wedstrijd op topniveau geschaatst en dit team is wel al helemaal op elkaar ingespeeld.

Mogelijk geen medaille voor Schulting

Als de aflossingsploeg op de Winterspelen in Milaan op het erepodium eindigt, krijgen alleen de shorttracksters die hebben meegedaan een medaille. Schulting in dit geval dus niet, tenzij ze woensdag nog in actie komt op de finaledag. Schulting won bij haar eerdere deelnames aan de Olympische Spelen als shorttrackster al drie keer goud, eenmaal keer zilver en twee keer brons.