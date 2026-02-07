Naast het schaatsgeweld dat zaterdag van start gaat op de Olympische Winterspelen, is het zondag ook tijd voor de eerste meters van de snowboarders. Onder andere Melissa Peperkamp (21) doet mee aan het onderdeel big air en zij kan rekenen op heel veel mooie support vanuit Nederland.

Voor de 21-jarige Peperkamp wordt het haar tweede keer op de Olympische Spelen. Vier jaar geleden mocht ze als toptalent al proeven aan het grootste snowboardtoernooi ter wereld, maar nu is het menens. Zondag begint voor Peperkamp de kwalificatie voor het onderdeel big air en op maandag 16 februari zal ze ook de kwalificatie van het onderdeel slopestyle afwerken. Vanuit Nederland heeft ze in ieder geval veel support, want topartiesten hebben speciaal voor Peperkamp een nummer geschreven.

Het gaat om het artiestenduo BENR. Twee zangers met meer dan 56.000 volgers op Instagram en samenwerkingen met onder andere Miss Montreal. BENR schreef voor Peperkamp het nummer 'Jouw Moment'. In de tekst proberen ze de snowboardster te steunen met mooie woorden. "Dromen zijn niet alleen voor in je hoofd. Je kunt bereiken wat je wil als je er alles voor wil geven en met elke val maak je je sterker", luidt de diepere boodschap van het nummer. Peperkamp en de jongens van BENR komen allebei uit de regio Utrecht, waardoor bij de zangers het idee ontstond om een nummer over haar te maken.

Nederlandse snowboarders op de spelen

Peperkamp is erg blij met het nummer. Zo liet ze op haar Instagram al zien dat ze het nummer regelmatig opzet om zichzelf te motiveren. De Utrechtste komt dus in actie op het onderdeel big air en slopestyle, net als Romy van Vreden. Michelle Dekker doet namens de Nederlandse vrouwen de parallelreuzenslalom en Glenn de Bois is de enige Nederlandse man die in actie komt tijdens het snowboarden op de spelen. Hij staat aan de start van het onderdeel cross.