De wereld is soms keihard, merkte de Nederlandse topsnowboarder Niek van der Velden begin 2025. Terwijl hij zelf op het punt stond om een profwedstrijd te rijden in de Verenigde Staten, hoorde hij dat zijn twee jaar oudere zus Laurie plotseling was overleden.

In gesprek met De Telegraaf blikt hij terug op die inktzwarte dag van 31 januari 2025 en de periode erna. Van der Velden (25) kreeg een appje van zijn moeder met de vraag of hij kon bellen. Hij wist meteen dat het ernstig was toen hij hoorde dat het niet kon wachten tot na zijn wedstrijd. "Ik kreeg mijn moeder aan de lijn en ze vertelde dat mijn zus een auto-ongeluk had gehad en was overleden. Er viel direct een niet te verklaren leegte over me heen. Een gevoel dat ik moeilijk kan beschrijven en nog nooit eerder had gevoeld", zegt hij nu voor het eerst.

'Dit kon toch niet?'

Zijn wedstrijd was vervolgens bijzaak. Onderweg naar beneden 'brak hij helemaal' en is hij naast de piste gaan zitten om 'heel hard' te huilen. Laurie was op het moment van haar overlijden 27 jaar oud en moeder van twee kinderen. "Dit kon toch niet?", was het gevoel van ongeloof bij de Nederlandse snowboarder. Na afloop van de wedstrijd werd hij opgevangen door zijn coaches en boekte hij het eerst beschikbare ticket naar huis.

'Tranen liepen over m'n wangen'

Van der Velden, die namens Nederland twee keer meedeed aan de Olympische Winterspelen, ging vervolgens door een diep dal qua emoties. "Eerst dacht ik: 'Hier op het vliegveld kan ik niet huilen.' Maar een paar tellen later maakte het me allemaal niet meer uit. Terwijl ik tussen alle mensen stond, liepen de tranen over mijn wangen. Ik heb me nog nooit zo emotioneel gevoeld als daar op dat vliegveld in Amerika.”

'Lief, grappig en energiek'

Na de terugreis moest alles geregeld worden voor 'het allermooiste afscheid' van Laurie, want dat verdiende ze volgens haar broer enorm. "Ze was lief, grappig en energiek. Ze werkte met vluchtelingen en later in de zorg met mensen met psychische problemen. Ze was een vrouw die iedereen zag staan."