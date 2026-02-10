Xandra Velzeboer, zusje Michelle Velzeboer én Selma Poutsma zijn probleemloos door naar de kwartfinales op de 500 meter tijdens de Olympische Spelen in Milaan. De shorttracksters maakten een uitstekende indruk in de heats en pakten met hun snelle tijden meteen een voordeel voor de finale-avond van donderdag 12 februari.

Xandra Velzeboer heeft zich bij de start van de Olympische Spelen overtuigend geplaatst voor de kwartfinale van de 500 meter. De 24-jarige kopvrouw van de Nederlandse ploeg eindigde in de voorrondes als eerste in haar heat. Velzeboer reed in de Milano Ice Skating Arena vanaf de start weg bij de andere drie deelneemsters en was niet meer te achterhalen.

Voordeel te pakken

De Italiaanse Chiara Betti eindigde in de openingsheat als tweede en plaatste zich ook voor de kwartfinale. Valentina Ascic uit Kroatië werd derde en de Kazachse Olga Tikhonova vierde. Zusje Michelle kopieerde Xandra door ook haar heat te winnen. Poutsma moest tot de laatste heat wachten, maar deed ook wat ze moest doen. De tijden van de drie Nederlandse was zo snel, dat ze de kwartfinales vanaf de beste startpositie mogen beginnen. Met hen krijgt Courtney Sarault uit Canada als enige andere dat voordeel.

Een outsider al uitgeschakeld

Het was voor de toppers vooral blijven staan en kwalificeren. Dat lukte bijna iedereen. Alleen de Amerikaanse Corinne Stoddard viel en zag haar olympische avontuur al in de voorrondes eindigen. De kwartfinales, halve finales en finale van de 500 meter staan donderdag op het programma. Velzeboer komt in Italië ook in actie op de 1000 en 1500 meter en op de vrouwenaflossing en gemengde aflossing. De 500 meter is de favoriete afstand van Velzeboer. Vier jaar terug, bij de Olympische Spelen van Beijing, strandde Velzeboer op de 500 meter in de kwartfinales.

Michelle Velzeboer was van alle deelneemsters in de voorrondes de snelste. Suzanne Schulting behaalde in 2022 olympisch zilver op de 500 meter. De Friezin doet nu bij de individuele nummers alleen mee aan de 1500 meter.