Xandra Velzeboer pakte met overmacht het goud op de 500 meter tijdens de Winterspelen in Milaan en won maandag ook de 1000 meter, maar nog altijd is ze niet klaar. De witblonde krullenbol behoort al jaren tot de internationale top in het shorttrack en doet met een door haar bekende vader ontworpen helm mee op alle afstanden. Dit is wat je moet weten over de oudste van de zusjes Velzeboer (24).

Als dochter van de bekende shorttracker Marc Velzeboer zat de topsporter al in haar bloed bij haar geboorte op 7 september 2001. Maar ook haar tantes en oom, allemaal van vaders kant, behoorden tot de shorttracktop van Nederland en een paar zelfs van de wereld. Tante Monique zag haar carrière op dramatische wijze eindigen na een valpartij, waarbij ze een dwarslaesie opliep en in een rolstoel belandde. Mede daarom wilde vader Marc een zo veilig mogelijke omgeving creëren voor Xandra, die sinds een half jaar met een speciale helm rijdt.

Volle prijzenkast

Velzeboer, geboren in Culemborg, werd in 2018 op zeventienjarige leeftijd door de KNSB verkozen tot talent van het jaar. Daarna ging haar carrière als een speer. In 2019 debuteerde ze al op de World Cup en weer een jaar later won ze tweemaal goud op het WK voor junioren. Haar eerste seniorenmedailles haalde ze in 2021 met zilver en brons op het EK. Wereldkampioen werd ze ook al ruim vier jaar geleden voor het eerst. Inmiddels staat de teller internationaal op 14 keer goud, 1 keer zilver en vijf keer brons. In Peking vier jaar geleden maakte ze haar olympische debuut en won ze met de vrouwenaflossing goud.

Helm ontworpen door vader Marc

In 2025 braken Velzeboer en haar shorttrackende zusje Michelle Velzeboer met de tradities in haar sport door niet alleen een helm op haar hoofd, maar ook een vizier voor haar gezicht te dragen. Die werd ontworpen door vader Marc, die had gezien hoe het bij TeamNL-genoot Jens van 't Wout vreselijk mis was gegaan tijdens het shorttracken. Door een ongeluk op het ijs verloor hij twee tanden en kreeg hij een enorm litteken in zijn gezicht. Xandra en Michelle zijn voor dat soort incidenten beschermd en de helm wordt ook internationaal al omarmd.

Opvolger Suzanne Schulting

Xandra Velzeboer heeft alles in zich om de opvolger van Suzanne Schulting te worden in het shorttrack. Zij is door haar zes olympische medailles in het shorttrack, waarvan drie keer goud, de absolute koningin van de Nederlandse tak van de sport. Samen pakten ze goud op de aflossing vier jaar geleden en mogelijk rijden ze ook in Milaan nog samen, al is Velzeboer dusdanig goed ingespeeld op haar andere teamgenoten dat er voor Schulting enkel een rol als reserve lijkt weggelegd.

Met zusje Michelle, Selma Poutsma en Zoë Deltrap reed ze bij de tweejarige afwezigheid van Schulting, die zich richtte op de langebaan, ook de tegenstand aan gort. De terugkeer van Schulting zorgde voor een kleine rel in de shorttrackploeg, waar Xandra de onbetwiste kopvrouw van is.

Olympische sensatie

Dat Velzeboer de natuurlijke opvolger is van Schulting laat ze zien in Milaan. Het toernooi begon nog met een domper door haar val op de mixed relay, maar daarna sloeg ze keihard terug. Velzeboer won met overmacht de 500 meter en pakte daarmee haar eerste individuele gouden medaille op de Spelen.

Alsof dat nog niet genoeg was, greep ze ook nog de olympische titel op de 1000 meter. Ze is daarmee vooralsnog de onbetwiste shorttrackkoningin van Milaan en dan heeft ze nog twee medaillekansen op de 1500 meter en de aflossing met de vrouwenploeg.

Relatie met oud-shorttracker

Xandra Velzeboer heeft al jaren een relatie met voormalig topshorttracker Dennis Visser. Door een rugblessure moest de zeven jaar oudere Visser op 25-jarige leeftijd plotseling stoppen met de sport waarin hij op de aflossing in 2017 wereldkampioen werd. Aan de zijde van vriendin Xandra blijft hij toch betrokken bij de sport.

“Ik had wel langer doorgewild, alleen heb ik nog steeds last van mijn rug. Het is nu met vlagen, maar verdwenen is het niet. Omdat ik weet dat er niet meer ingezeten zou hebben, heb ik het een plekje kunnen geven", zei hij een tijd geleden tegen Schaatsen.nl.