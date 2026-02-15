Shorttrackker Jens van 't Wout veroverde zaterdag zijn tweede gouden plak op de Olympische Winterspelen tijdens de 1500 meter shorttrack. Het scheelde echter weinig, of de Nederlander had zijn race onverhoopt voortijdig moeten staken. Dat onthulde hij na zijn zege.

Nadat hij eerder deze week furore maakte op de 1000 meter, veroverde shorttracker Van 't Wout zaterdag zijn tweede gouden medaille op de 1500 meter na een bloedstollende finale. De Nederlander hield alle acht concurrenten achter zich, die allemaal omvielen of de Nederlander niet meer konden bijbenen.

Toch scheelde het weinig of Van 't Wout had zelf ook de finish niet behaald. De shorttracker moest het uiterste van zijn lichaam vragen, maar de steun van het publiek gaf hem een figuurlijk duwtje in de rug. "Ik zag wazig en het werd tijdens de race zelfs zwart voor mijn ogen, de verzuring spoot uit mijn oren", vertelde hij na afloop aan De Telegraaf.

Omhelzing

"Echt, het deed zo verschrikkelijk veel pijn", ging Van 't Wout verder. "Maar die golf van geluid, dat gejuich, het duwde me als eerste over die finish." Nadat de shorttracker als eerste de finish was gepasseerd, zocht hij gauw zijn ouders op om zijn tweede zege mee te vieren.

Eerder deze week leverde dat mooie beelden op, toen Jens vast werd gehouden door broer Melle, zodat hij bij zijn ouders, die een stuk hoger op de tribune zaten, kon om hen te omhelzen. Dat leverde mooie beelden op. Na zijn tweede goud, werd de shorttracker dan ook achterna gesneld door een TeamNL-collega met een stoeltje, zodat Van 't Wout daar op kon staan om zijn ouders te kunnen omhelzen. "Ik heb geleerd van vorige keer", lachte hij.