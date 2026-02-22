Met drie keer goud en eenmaal brons was shorttracker Jens van 't Wout de succesvolste atleet van TeamNL tijdens de Olympische Winterspelen. Toch kan de nuchtere Nederlander zich niet voorstellen dat er mensen naar hem opkijken op de manier waarop hij zelf vroeger tegen zijn helden aankeek. "Dat klinkt niet reëel voor mij", is hij openhartig.

Van 't Wout beleefde Olympische Winterspelen om van te dromen in Milaan. De Nederlandse shorttracker, die een groot deel van zijn leven in Canada woonde, pakte twee keer individueel goud, stond samen met zijn broer Melle op het podium en sloot af met de titel op de aflossing.

De populariteit van de shorttracker lijkt dan ook aanzienlijk toe te nemen. Niet alleen groeit zijn aantal volgers op Instagram gestaag, ook worden de broers Van ’t Wout door De Telegraaf omschreven als een 'attractie' in Milaan. Een foto met de twee broers is in Italië zeer gewild.

Nuchter

Zijn olympische eremetaal en toegenomen populariteit hebben er in elk geval niet toe geleid dat Van ’t Wout naast zijn schoenen is gaan lopen. De shorttracker blijft nuchter en kan zich nauwelijks voorstellen dat mensen naar hem opkijken.

"Wij keken altijd zo erg op naar Sjinkie (Knegt, red.) en Suus (Suzanne Schulting, red.) die dan brons en zilver behaalden, en Suus op een gegeven moment goud, hoe speciaal dat voor ons was. Dus, ik kan het een beetje voor me zien wat mensen misschien denken, maar het klinkt niet reëel voor mij dat mensen zo naar mij kijken", is Van 't Wout openhartig In het Rabobank-programma Clubhuis Milaan.

Pannenkoek

"Nu ook", gaat Van 't Wout verder. "Wij waren bij de buurman en dan zijn er ook kinderen uit Nederland die een foto met je willen en zeggen: Ik ben fan van jou. En dan denk ik: Waarom? Ik vind mezelf nog steeds gewoon een pannenkoek."