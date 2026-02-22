Het is voor Jens van 't Wout te hopen dat hij wat ruimbagage heeft bijgeboekt. De Nederlandse shorttracker keert namelijk met een koffer vol eremetaal huiswaarts na de Olympische Winterspelen. Met drie keer goud en eenmaal brons was hij de succesvolste atleet van TeamNL. Ook mocht hij tijdens de openingsceremonie met de Nederlandse vlag zwaaien. Maar daarvan heeft hij nu afscheid genomen.

Het voelt alweer een eeuwigheid geleden, de beelden van de trotse Van 't Wout die met de Nederlandse vlag door het San Siro-stadion in Milaan paradeerde. Op vrijdag 6 februari kwam voor hem een droom uit. Inmiddels is het bijna tijd voor de sluitingsceremonie in Verona. Daarvoor heeft NOC*NSF twee andere vlaggendragers gekozen: shorttracker Xandra Velzeboer en Jorrit Bergsma.

"Het was een eer om de vlag te mogen wapperen", zegt Van 't Wout in een video van TeamNL van de 'vlagoverdracht'. "Ik ben helaas ontslagen", vertelt hij met een knipoog. "Wapperen met trots", geeft hij zijn opvolgers mee.

Historische Winterspelen

Ondanks dat Velzeboer en Bergsma de vlaggendragers zijn, zal Van 't Wout het meeste shinen van alle aanwezige Nederlandse olympiërs bij de sluitingsceremonie. De 24-jarige shorttracker schreef geschiedenis, door goud te winnen op de 1000 meter, 1500 meter en aflossing. Ook was er brons op de 500 meter, waar zijn oudere broer Melle het zilver veroverde.

Van 't Wout werd door bondscoach Niels Kerstholt omschreven als "magische vakidioot met een gebruiksaanwijzing". "Maar hij doet wel bepaalde dingen graag zelf, zoals eigen analyses maken. Je moet hem dicht bij je houden en zorgen dat hij er met zijn hoofd bij blijft", aldus Kerstholt. "Hij is een vakidioot. Daar houd ik van. Je moet hem soms zijn eigen magie laten doen. Dan is die gozer tot wonderen in staat."

Vlaggendragers Velzeboer en Bergsma

Van 't Wout heeft met Velzeboer en Bergsma waardig opvolgers. Eerstgenoemde pakte twee keer olympisch goud, veteraan Bergsma won goud op de mass start en brons op de 10.000 meter.

"Xandra Velzeboer heeft met haar twee gouden medailles een unieke prestatie geleverd. Bovendien is ze een ware teamspeler. Dat ze zich na haar val in de mixed relay zo revancheerde, getuigt van grote veerkracht. Ze is een voorbeeld voor velen en zorgt er met haar teamgenoten en coaches voor dat TeamNL Shorttrack internationaal toonaangevend is", verklaarde chef de mission Carl Verheijen de keuze.

Ook Bergsma kon rekenen op lof. "Hij heeft op veertigjarige leeftijd TeamNL een gouden en een bronzen medaille bezorgd. Een ongekende prestatie van deze ware professional. Dat hij de vlag mag dragen is niet alleen vanwege zijn prestaties in Milaan, maar een beloning voor zijn hele carrière. Zaterdag won hij zijn tweede gouden olympische medaille, zijn vijfde in totaal, twaalf jaar na zijn winst op de 10 kilometer in Sotsji. Omdat hij al zo lang aan de top staat en vandaag zoveel sterke tegenstanders verslaat, verdient hij het grootst mogelijke respect."