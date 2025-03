Olympisch kampioene vreesde voor haar leven en zet punt achter carrière: 'Dit kan voor veel mensen een inspiratie zijn'

Roeister Marloes Oldenburg, afgelopen zomer olympisch kampioene op de Spelen van Parijs in de vierzonder, heeft een punt gezet achter haar topsportcarrière. De 37-jarige kende naast dat hoogtepunt ook een absoluut dieptepunt. Ze vreesde voor haar leven door een nekbreuk.

Oldenburg neemt nu definitief afscheid van haar loopbaan. Dat meldt ze via de roeibond. Op de erelijst van de 37-jarige Groningse prijkt ook een wereldtitel.

Gebroken nek

Oldenburg vreesde in het najaar van 2022 even voor haar leven na een nekbreuk, gevolg van een ongeval bij het mountainbiken op vakantie in Oostenrijk. Enkele weken daarvoor had ze een zilveren medaille gewonnen op de WK in Racice (Tsjechië).

Een toevallige voorbijganger, die verpleegkundige bleek te zijn, vond haar na de val en stabiliseerde haar nek. Dat was cruciaal voor het herstel van de roeister. "Anders was het misschien wel einde oefening geweest. Er was ook een halsslagader beschadigd. Die moet niet scheuren", zei Oldenburg ooit. Ze werd in Salzburg geopereerd en na twee weken per ambulance naar Nederland vervoerd.

Oldenburg hield weinig mentaal of lichamelijk trauma over aan de gebeurtenis. Wel kreeg ze vier pinnen in haar nek, vlak onder de schedel, en moest ze heel lang rust houden. Na de lange revalidatie keerde ze terug en bekroonde ze haar comeback in 2023 met de wereldtitel in de vierzonder in Belgrado.

Spelen van Parijs

Het absolute hoogtepunt volgde op de Spelen van Parijs, waar ze samen met Hermijntje Drenth, Tinka Offereins en Benthe Boonstra naar het goud roeide.

"Ik denk wel dat dit voor heel veel mensen een inspiratie kan zijn. Als je dingen goed doet dan is dit mogelijk, ook al heb je zo'n ongelooflijk ongeluk gehad", zei Oldenburg destijds na het behalen van de olympische titel.