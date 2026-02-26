In de Verenigde Staten is een rel ontstaan na een opmerking van Donald Trump gericht aan de nationale vrouwenploeg in het ijshockey. Het team won goud op de Olympische Spelen in Milaan, maar werden niet gehuldigd door de president. Hij maakte een 'smakeloze grap' waarmee hij de prestatie van de vrouwen overschaduwt.

Trump belde zondagavond met de ijshockeymannen nadat zij de finale van de Olympische Winterspelen wonnen. Hij nodigde de atleten uit voor een huldiging bij de State of Union en grapte daarbij ook over de gouden ijshockeysters. "Ik moet vertellen dat we ook de vrouwen uit moeten nodigen, dan weten jullie dat. Als ik het vrouwenteam niet uitnodig, dan word ik waarschijnlijk afgezet", aldus Trump.

'Smakeloze grap'

De Amerikaanse ijshockeysters sloegen de uitnodiging af om logistieke redenen en hebben nu hun ongenoegen geuit over de opmerking van Trump. Aanvoerder Hilary Knight reageerde bij ESPN. "Ik vond het een nogal smakeloze grap."

"En helaas overschaduwt dat veel van het succes, het succes van de vrouwen op de Olympische Spelen die de VS vertegenwoordigden en geweldige gouden medailles hebben gewonnen", vervolgt Knight.

Kritiek op ijshockeyers

De mannenploeg ligt ook onder vuur vanwege hun reactie op de grap van Trump. Het telefoontje tussen de ijshockeyers en de president werd opgenomen en de spelers lachten hard om de opmerking. De beelden gingen rond op sociale media en zorgden voor veel kritiek.

IJshockeyer Jack Hughes reageerde daarop. "Mensen zijn zo negatief over dingen. Ik denk dat iedereen in die kleedkamer weet hoeveel we hen steunen, hoe trots we op hen zijn. Hoe wij over hen denken, zo denken zij over ons", zei hij. "Onze relatie met de vrouwen was heel hecht in het olympische dorp. Nadat we de gouden medailles hadden gewonnen, zaten we om half vier 's ochtends met hen in een kroegje. Vanaf daar pakten we onze spullen en stapten we in een bus."

'Steun en respect'

Knight bevestigt de woorden van Hughes. "Ik denk dat er oprechte steun en respect is. Ik denk dat dat overschaduwd wordt door een kortstondige misstap", zegt zij. "Ik denk dat de jongens in een lastige situatie zaten, dus ik vind het jammer dat dit verhaal zo uit de hand is gelopen en die oprechte interesse in elkaar en het aanmoedigen van de andere ploeg overschaduwen."