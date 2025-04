Olympische kampioene deelt smerige details over barre omstandigheden: 'Voelde slijmerige dingen onder me'

Het was een van de grootste rellen van de afgelopen Olympische Spelen: het vervuilde water van de Seine. De Franse rivier bleek allerminst schoon en meerdere olympiërs werden na hun race ziek door de omstandigheden. Maar als we Sharon van Rouwendaal moeten geloven, was dat smerige water nog niets met wat ze al eerder tegenkwam in haar carrière.

Van Rouwendaal won in Parijs goud tijdens het openwaterzwemmen, waar opvallend veel aandacht voor was. Dat had alles te maken met de omstandigheden: het water van de Seine was bijzonder smerig waardoor het zelfs onzeker was of de wedstrijd door kon gaan. Dat gebeurde uiteindelijk wel, maar Van Rouwendaal en anderen merkten na de race op dat het inderdaad niet de meest gezonde omstandigheden waren.

Dode vissen en kwallen

De Nederlandse, die ruiterlijk toegaf noodgedwongen een slokje water te hebben genomen, is wel wat gewend. In de Sportnieuws.nl-rubriek Sport & Privé vertelt ze dat ze in jaar jarenlange carrière nog veel gekkere gingen meemaakte. In de Seine zwemmen is volgens haar bij lange na niet het smerigste wat ze ooit deed. "Ik heb wel eens in Zuid-Korea gezwommen, daar lagen dode vissen in", zo valt ze met de deur in huis.

Maar één wedstrijd staat haar nog goed bij. In 2023 werd ze vierde tijdens de WK openwaterzwemmen in het Japanse Fukuoka. Ook daar had het water een tikkeltje zuiverder gemogen. "Het water was heel erg donker, maar er waren ook overal kwallen. Je voelde elke keer slijmerige dingen onder je", aldus Van Rouwendaal, "Dus de Seine was totaal niet het meest vieze."

Altijd ophef over openwaterzwemmen

Toch was er tijdens de Spelen enorm veel aandacht voor. Zeker toen naderhand bleek dat een aantal olympiërs na hun race in het water ziek waren geworden. Volgens Van Rouwendaal was het allemaal niet zo spannend, want het openwaterzwemmen ligt al jaren onder een vergrootglas tijdens het toernooi. "In Rio ging het ook over de waterkwaliteit, in Tokio ging het over hoe warm het water wel niet zou zijn. Dat was ook heel warm", weet ze nog.

Van Rouwendaal (31) won in Rio en in Parijs goud, maar gaat haar titel niet meer verdedigen in 2028. Momenteel geniet van ze van een sportieve pauze en hoewel ze niet uitsluit dat ze ooit weer wedstrijden gaat zwemmen, weet ze dat er geen vierde olympische deelname komt. Haar succes in de smerige Seine blijft haar laatste kunststukje op de Olympische Spelen.

Sport & Privé met Sharon van Rouwendaal

Van Rouwendaal is te gast in Sport & Privé. Daarin gaat ze in op vragen en stellingen over haar leven. Onlangs maakte de vrouw die twee keer goud won op de Spelen de keuze om een sportieve pauze in te lassen. Daardoor is ze nu bezig met hele andere dingen en dat bevalt haar uitstekend. Ook gaat ze in op haar liefdeslieven waar afgelopen zomer datingshows bijzonder geïnteresseerd in waren.