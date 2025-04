Sharon van Rouwendaal schept duidelijkheid over toekomst na opvallend besluit: 'Kijken of het kriebelt'

Maar liefst twee keer was Sharon van Rouwendaal de beste op de Olympische Spelen. In 2016 en 2024 won ze olympisch goud tijdens het openwaterzwemmen. Na de meest recente Spelen nam ze een sportieve pauze en was lange tijd onduidelijk hoe haar eventuele vervolg er uit zou zien. In een uitgebreid gesprek met Sportnieuws.nl wordt het een stuk duidelijker.

De inmiddels 31-jarige Van Rouwendaal focuste zich na de Spelen op andere dingen. Ze verhuisde naar het Brabantse Gemert en leeft daar een wat 'normaler' bestaan. Ondertussen houdt ze zich bezig met het geven van clinics en ziet ze zo nu en dan wat van de wereld. Uiteraard zwemt ze af en toe nog, maar niet meer zoals ze jarenlang heeft gedaan. En dat bevalt uitstekend.

Ze merkt dat ze veel meer vrijheid heeft, zo vertelt ze in de Sportnieuws.nl-serie Sport & Privé. "Als ik 's avonds op de bank zit, dan denk ik 'oh, ik kan mijn film afkijken'. Dan hoef ik niet vroeg naar bed. Ik heb tijd om boodschappen te doen, hoef geen middagdutjes te meer te doen." Ze merkt dat er simpelweg veel meer tijd is voor andere leuke dingen. "Ik kan shoppen op vrijdagmiddag, met Pasen kun je naar het paasontbijt. Dat kon eerst allemaal niet."

Naar WK in Singapore

Haar sportieve ambities liggen na twee olympische gouden medailles even een stuk lager. Toch reist ze deze zomer af naar het WK in Singapore, maar niet als topfavoriete. "Dan ga ik als ambassadeur, dus dan loop ik daar rond." Dat doet ze niet alleen om haar gezicht te laten zien. "Dan ga ik kijken: gaat het kriebelen, mis je het of niet. Dan zal ik daar bekend maken of ik doorga of niet."

Geen nieuwe Olympische Spelen

Voor nu hoeft een tweede leven als topsporter even niet voor Van Rouwendaal. "Op dit moment ben ik bezig met hoe het er uit ziet als ik niet doorga." Maar mochten de handen toch weer beginnen te jeuken, dan hoeft Nederland geen derde keer olympisch goud te verwachten. "Dan zou ik niet naar de Spelen van 2028 gaan", is Van Rouwendaal stellig. Ze zou dan 34 zijn en nog een keer voor een titel gaan ziet ze niet zitten.

Sport & Privé met Sharon van Rouwendaal

