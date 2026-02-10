Olympische kus laat stadion ontploffen: 'Ik val zo flauw'

Wat begon als een zenuwslopende ritmische kür in Milaan, kreeg voor Milla Ruud Reitan en Nikolaj Majorov een totaal onverwachte wending. Bij hun olympische debuut lag de focus volledig op het behalen van de finale, maar seconden na afloop ging alle aandacht uit naar één spontaan moment: een kus die het stadion in extase bracht.

Vooraf leek een plek bij de laatste twintig paren allesbehalve vanzelfsprekend. Majorov gaf al aan dat het alleen zou lukken als werkelijk alles klopte. Startend als vierde paar zetten hij en Reitan die woorden kracht bij met een sterke ritmische kür, goed voor 67,31 punten en een voorlopige tweede plaats. Een belangrijke stap, maar zekerheid over de finale was er nog lang niet.

Romantische kus

Na de laatste pose volgde het moment dat alles veranderde. Het duo, dat ook buiten het ijs een koppel vormt, sloot het optreden af met een kus waarop de ontlading duidelijk zichtbaar was. Het publiek reageerde massaal met luid applaus en gejuich. "Ik val zo flauw van de adrenaline", zei Majorov later, nog zichtbaar overdonderd door wat er gebeurde.

Daarna begon het slopende wachten of ze waren verzekerd van een plek in de finale. Majorov probeerde zijn zenuwen te bedwingen met een drankje, terwijl Reitan zich had teruggetrokken in de kleedkamer. Pas bij het achtste paar kwam de bevestiging, toen een Duits duo een duidelijke fout maakte. "Ik hoorde ineens geschreeuw op de gang en schrok me rot", vertelde Majorov later.

'We zijn nog lang niet klaar voor een medaille'

Toen de bevestiging eindelijk kwam, barstte de emotie los. Reitans ouders zaten op de tribune en het besef dat het duo bij hun olympische debuut direct de finale had gehaald, kwam flink binnen. "Als je ze dan belt en ze zijn trots, dan begin je alleen maar harder te huilen", zei Reitan vol blijdschap.

De verwachtingen voor een grote rol in de finale tempert het duo. "We zijn nog lang niet klaar voor een medaille", erkende Majorov. Reitan kon het niet laten af te sluiten met een glimlach: "Dan koop ik er wel eentje. Van chocolade." Wat er verder ook gebeurt in Milaan, hun olympische kus is nu al een moment dat niemand snel zal vergeten.