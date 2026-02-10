De oorlog tussen Rusland en Oekraïne speelt ook een rol op de Olympische Spelen in Milaan. Hoewel Russische atleten nog altijd verbannen zijn op de Winterspelen, zijn de Oekraïeners dat niet. Een van hen, een skeletonner, heeft nu een rel aan zijn broek hangen door een speciaal ontworpen helm waar hij mee wilde racen.

Een olympische skeletonner uit Oekraïne heeft van het Internationaal Olympisch Comité te horen gekregen dat hij op de Winterspelen geen helm mag dragen met daarop afbeeldingen van omgekomen Oekraïense sporters in de oorlog met Rusland. "Het is een beslissing die me diep raakt", meldde Vladyslav Heraskevich, die ook de vlag droeg van Oekraïne tijdens de openingsceremonie, op Instagram.

'Het is gewoon hartverscheurend'

Heraskevych droeg de helm tijdens de training en kreeg kort daarop bezoek van een hoge functionaris van het IOC. Die vertelde de skeletonner dat de helm in strijd is met het Olympisch Handvest, dat politieke en religieuze uitingen verbiedt. "Een beslissing die gewoon hartverscheurend is. Het gevoel dat het IOC de atleten verraadt die deel uitmaakten van de olympische ploeg door hen niet geëerd te laten worden in een sportarena, waar deze atleten nooit meer kunnen meedoen", schrijft Heraskevych. "We zijn bezig met een officieel verzoek aan het IOC en we zullen strijden voor het recht om te mogen meedoen met deze helm."

'Het IOC is drastisch veranderd'

Tijdens de vorige Olympische Spelen in het Chinese Peking toonde Heraskevych ook al een steunbetuiging aan zijn vaderland. Na zijn race toverde hij een A4-tje tevoorschijn met daarop de tekst 'No War In Ukraine' (geen oorlog in Oekraïne, red.). "Helaas is deze oproep tot vrede in de loop der jaren alleen maar relevanter geworden. Ook het IOC is in de afgelopen vier jaar drastisch veranderd. Destijds zagen ze in die actie een oproep tot vrede en legden ze geen sancties tegen mij op."

'De waarheid staat aan onze kant'

Maar nu is het volgens hem een hele andere situatie. Nu, tijdens de Olympische Spelen, hebben we al een groot aantal Russische vlaggen op de tribunes gezien, op de helm van een van de atleten - en voor het IOC is dit geen overtreding. Maar er werd wel een overtreding geconstateerd in mijn 'helm van herinnering', die een eerbetoon is aan leden van de Oekraïense sportfamilie die sinds de laatste Olympische Spelen zijn omgekomen. De waarheid staat aan onze kant. Ik hoop op een eerlijke definitieve beslissing van het IOC."

Steun van president Zelensky

President Volodymyr Zelensky van Oekraïne prees daarentegen het initiatief van de skeletonner, die volgens hem de wereld herinnert aan de agressie van Rusland. "Deze waarheid kan niet ongemakkelijk, ongepast of als politieke daad worden genoemd tijdens een sportevenement", meldde hij op X.