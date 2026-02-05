De Olympische Winterspelen staan nu echt op het punt beginnen. En daar willen de toppers er natuurlijk gelikt uitzien. Toch gaat dat bij de Zweedse langlaufsters niet helemaal lukken. Dat zorgt voor ophef in eigen land. "We zullen er belachelijk uitzien."

Wat kan er misgaan, zou je denken. Waar maken de Zweden zich zo druk over vlak voor de Olympische Spelen? Journalist Patrick Brenning, van het Zweedse Sportbladet, legt het haarfijn uit in zijn column voor het medium. "We gaan er belachelijk uitzien. Maar nog erger: we gaan met de verkeerde vlag meedoen aan de wedstrijd", trapt hij af.

Trad

Maandag waren toplanglaufster Frida Karlsson en de rest van het nationale team op de piste voor hun laatste voorbereidingen voordat de Olympische Spelen op zaterdag 7 februari van start gaan. Dan staat een massastart van 20 kilometer inclusief skiwissel op het programma. Na de warming-up trokken de Zweden hun bovenkleding uit en toonden hun wedstrijdpakken. Daarbij zag Brenning dat er behoorlijk wat mis was gegaan.

"Dit lijkt misschien een klein detail. Maar zelfs zonder de donkerste nationalistische krachten aan te wakkeren, kunnen we concluderen dat de richtlijnen voor hoe blauw Zweden in zijn vlag zou moeten staan, niet iets zijn wat een skisponsor zomaar even in elkaar flanst", schrijft hij. Hij verwijst naar artikel 3 van de Zweedse Vlagwet. Daarin staat dat de kleur middelblauw moet zijn en het kruis goud/geel.

Formule 1

Volgens Brenning is dat bij de pakken van de langlaufsters niet het geval. Onderaan het shirt zit ook een patroon die iets weg heeft van de geblokte vlag in de Formule 1. "Een prachtige mix die me doet denken aan het kerstcadeaulijstje van mijn kinderen."