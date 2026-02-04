De Spaanse kunstschaatser Tomas-Llorenc Guarino Sabaté kreeg vlak voor de Olympische Winterspelen te horen dat hij zijn korte kür niet mocht uitvoeren op de muziek die hij al het hele seizoen gebruikte. Online onstond daar veel ophef over en daardoor werd het besluit heroverwogen.

Sabaté mag toch muziek van de Minions-films gebruiken bij de Olympische Winterspelen. Eerder deze week zei de Spanjaard dat hij tijdens zijn korte kür geen muziek van de Minions mocht gebruiken vanwege problemen met auteursrechten, maar rechtenhebber Universal Studios is op het bezwaar teruggekomen.

Het emotionele bericht waarin Sabaté meldde dat hij zijn act zou moeten aanpassen werd wereldwijd opgepikt in de media. Hij kreeg online veel reacties en dat heeft tot goed nieuws geleid. "Enorm bedankt aan iedereen die heeft gepost, gedeeld en gesteund", schreef Sabaté volgens Reuters in een post op sociale media. "Dankzij jullie heeft Universal Studios de rechten voor deze ene speciale gelegenheid heroverwogen en officieel toegekend."

De 26-jarige Sabaté, zesvoudig Spaans kampioen, verscheen afgelopen seizoen op het ijs met een outfit die doet denken aan de personages uit de films. De Winterspelen gaan deze week van start. Sabaté komt op 10 februari in actie.

Inspiratie voor jonge fans

Het optreden van Sabaté was gebaseerd op de Minions uit de film. Hij gebruikte muziek uit de films, de Universal Fanfare en de Papaya Remix, maar die werden in eerste instantie verboden wegens auteursrechten. Hij had de muziek al in augustus ingediend bij internationale schaatsbond ISU, volledig volgens de procedures. Vrijdag kreeg hij plots te horen dat hij de muziek niet mag gebruiken.

Sabaté verscheen afgelopen seizoen telkens met zijn Minions-kür op het ijs. Hij droeg daarbij ook een geel T-shirt en een blauwe overall, vergelijkbaar met de filmpersonages. De kunstschaatser hoopt daarmee jonge fans te inspireren. "Ik heb met mijn Minions-programma geprobeerd om vreugde en een speelse stijl op het ijs te brengen", legt hij uit. "Zo wilde ik laten zien dat het leuk kan zijn om een mannelijke olympische kunstrijder te zijn."