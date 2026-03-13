Johannes Klaebo is donderdag opgenomen in het ziekenhuis. De Noorse sensatie van de Olympische Winterspelen in Milaan kwam vervelend op zijn hoofd terecht tijdens een val in de halve finale van de World Cup-wedstrijd in het Noorse Drammen.

Klaebo stond al jaren bekend als een van de beste Olympische wintersporters ooit, maar sinds de Winterspelen van 2026 kent iedereen zijn naam. In Milaan knalde hij alle records aan gort door op maar liefst zes langlaufdisciplines een gouden medaille te halen. Zoiets was nog niemand ooit gelukt. Klaebo is nu de meest succesvolle atleet op de Olympische Winterspelen aller tijden. Daarnaast is hij de enige atleet ooit die zes keer goud pakte op de Winterspelen.

Val in Drammen

Waar hij in Noord-Italië dus nog alles won tijdens de Olympische Winterspelen, was dat tijdens de World Cup-wedstrijd in Drammen donderdag anders. Tijdens een afdaling kwam Klaebo in botsing met de Amerikaan Ben Ogden. De Noor viel daardoor, maar tijdens de val kwam hij op de achterkant van zijn hoofd terecht. Klaebo stond zelfstandig op, maar hij was wat duizelig. Daarom moest hij door officials van de wedstrijdleiding ondersteund worden naar de finishlijn, waarna hij medisch werd gecheckt.

Uit die checks bleek al snel dat Klaebo voor verdere scans naar het ziekenhuis in Drammen moest. Daar is hij donderdagnacht aangekomen en moest hij ook overnachten. Klaebo heeft een hersenschudding opgelopen, maar op dit moment wordt nog gemeten hoe heftig de kwetsuur is. Dat meldt Ove Feragen, de dokter van het Noorse langlaufteam, in de Noorse media. In de komende dagen zal meer bekend worden over de staat en gezondheid van Klaebo.

La grosse chute de Johannes Klaebo à Drammen ! 😨 pic.twitter.com/JdtNLmW3qA — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 12, 2026

Verloofde

Aan wie Klaebo ongetwijfeld veel steun zal beleven in deze tijd is zijn verloofde Pernille Dosvik. Zij is in Noorwegen een bekende influencer die er ook bij was tijdens de Olympische prestaties van haar verloofde. In 2025 vroeg Klaebo Dosvik ten huwelijk, maar over een trouwerij van het bekende Noorse stel is nog niets bekend. Het stel woont tegenwoordig in het Noorse Trondheim, de plek waar Dosvik geboren is.