Johannes Klaebo was al een absolute legende van de Olympische Winterspelen, maar die status heeft hij in Milaan dik onderstreept. De Noor startte zaterdag op zijn zesde en laatste onderdeel van de Winterspelen en met een zesde gouden plak voltooide hij zijn perfecte status.

Klaebo is in Noorwegen een absolute legende op het onderdeel langlaufen. Voor de spelen in Milaan pakte hij al vijf keer een gouden plak in de olympische sneeuw, maar deze Winterspelen is de Noorse beer helemaal los. Eerder schreef Klaebo al geschiedenis door de beste Winterolympiër ooit te worden, maar hij had nog een onderdeel te gaan. Zaterdag ging hij voor zijn ultieme droom. Zes keer goud in zes races op de Olympische Spelen.

Met zijn familie op de tribune startte Klaebo zaterdag aan de massastart bij het langlaufen. Zijn spelen zijn al geslaagd met goud op de teamsprint, de 4x7,5 kilometer estafette, de sprint vrije stijl, de 10 kilometer vrije stijl en de 20 kilometer skiatlon. Tijdens de massastart bleef Klaebo lang in de luwte, maar richting het eind sloeg hij toe op een plek waarop alleen hij kan toeslaan.

'De Klaebo-heuvel'

De heuvel aan het eind van het langlaufparcours werd al gekscherend de 'Klaebo-heuvel' genoemd, maar die naam doet de Noor zijn prestatie absoluut eer aan. Het was op die heuvel dat hij zaterdag zijn eindsprint inzette en iedereen voorbij stoof. Klaebo kwam uiteindelijk voor al zijn concurrenten te liggen en pakte na zijn machtige eindsprint het goud op de massastart. Daarmee skide de Noor zich wederom in de geschiedenisboeken.

Bron: HBO MAX/Eurosport.

Koning van de Spelen

Hij was al de succesvolste winterolympiër aller tijden, maar door zijn zesde gouden plak pakt hij nog een record. Nog nooit won één sporter zes medailles op één Olympische Spelen. Laat staan allemaal gouden medailles. Klaebo staat daardoor op eenzame hoogte en mag met recht dé koning van deze Olympische Winterspelen worden genoemd.