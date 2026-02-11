Ongemerkt ging er op de Olympische Spelen in Milaan een record voorbij. De in 1973 geboren Claudia Riegler heeft haar vijfde Olympische Winterspelen afgesloten en is daarmee de oudste vrouwelijke sporter in de geschiedenis van de competitie.

Zondag bereikte Riegler in het snowpark van Livigno de achtste finales van de parallelreuzenslalom snowboard, voordat ze werd uitgeschakeld door de tweevoudig olympisch kampioene Ester Ledecka, die 22 jaar jonger was en die dag ruim een seconde sneller. “Vandaag was zo leuk”, zei Riegler ondanks de nederlaag met een grote glimlach.

'Wij bepalen onze eigen grenzen'

Riegler maakte haar Wereldbekerdebuut in 1994 en won in 1999 een Harley Davidson-motorfiets als beloning voor een overwinning in de parallelreuzenslalom. Op 30-jarige leeftijd vertelde een coach haar dat ze “te oud” was en geen enkele race meer zou winnen. Volgens hem was ze op haar retour. De afgelopen 22 jaar deed ze alles alleen en werkte ze solo. “Wij bepalen onze eigen grenzen. Ik kan nog steeds concurreren met deze jonge talenten”, verklaarde Riegler na haar laatste race op de Olympische Winterspelen van 2026.

Geen McDonalds

Riegler deed mee aan een sport die niet voor bangeriken is. Parallelreuzenslalom vereist snelheid en precisie, terwijl atleten zij aan zij naar beneden razen, slalommend tussen poorten op twee bijna identieke parcoursen. Door de jaren heen is er weinig veranderd, noch in haar training, noch in haar voeding. “Ik eet gezond, geen McDonalds!”, zei ze.

'Dan zou ik me vervelen'

Hoewel de mobiliteit van haar nek enigszins beperkt is, wat haar ervan weerhoudt om met een halter te trainen, begon ze met gewichtheffen met behulp van nieuwe, hightech apparaten. Haar geheim om gemotiveerd te blijven is luisteren naar haar lichaam en nieuwe dingen proberen. “Als ik elke dag hetzelfde zou moeten doen, zou ik me vervelen”, legde ze uit.

Laatste deelname

De Oostenrijkse, die in 2024 tweede werd in de Wereldbeker in Yanqing, China, heeft zich geschoold tot neuromentale coach, gericht op het herstructureren van denkpatronen en mentaliteit. Ze wil nog steeds deelnemen aan de wereldkampioenschappen thuis in Oostenrijk volgend jaar, maar Milano Cortina was wel haar laatste optreden op de Olympische Spelen. "Ik beschouw mezelf als een van de meiden. Het houdt me jong. Iemand moet laten zien wat mogelijk is. Lindsey (Vonn) laat het zien, Ester (Ledecka) laat het zien. We moeten deze barrières doorbreken."