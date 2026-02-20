De Olympische Winterspelen in Milaan en Cortina zijn in volle gang. Via dit artikel blijf je dagelijks op de hoogte van het complete programma. Het volledige overzicht vind je hieronder. Vrijdag 20 februari kunnen de Nederlandse vrouwen toeslaan op de 1.500 meter én wacht in het shorttrack direct een pikant Oranje-duel tussen Xandra Velzeboer en Suzanne Schulting. Een dag vol medaillekansen dus voor TeamNL.

Een dag eerder stond de 1.500 meter bij de mannen op het programma, waar verrassend niet Jordan Stolz maar Ning Zhongyan met het goud aan de haal ging. Voor Nederland leverde dat brons op via Kjeld Nuis, die met 1.42,82 opnieuw bewees dat hij er op het grootste podium nog altijd staat. Joep Wennemars greep net naast het podium en eindigde als vierde, nadat hij lange tijd uitzicht had op eremetaal.

Femke Kok & Marijke Groenewoud al vroeg in actie op 1500 meter

Vrijdag is het de beurt aan de vrouwen, die met de schaatsmijl de laatste individuele langebaanafstand van deze Winterspelen afwerken. Voor Nederland verschijnen Femke Kok, Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong aan de start. Vooral voor Kok wordt het een bijzondere vuurdoop: zij reed tot dit seizoen nauwelijks 1.500 meters, maar dwong via het OKT alsnog een olympisch ticket af. De sprintster pakte in Milaan al goud op de 500 meter en zilver op de 1000 meter en wil haar indrukwekkende Spelen nu bekronen op het koningsnummer.

De loting viel echter niet in haar voordeel uit. Omdat Kok op geen enkele World Cup deze afstand reed, moet ze al in de eerste rit het ijs op en door een oneven aantal deelneemsters rijdt ze die zelfs alleen. Groenewoud komt eveneens vroeg in actie, nog vóór de dweilpauze. Rijpma-de Jong is de enige Nederlandse die na de dweil verschijnt en rijdt in de voorlaatste rit tegen Brittany Bowe.

Shorttrack

Later op de avond verschuift de aandacht naar het shorttrack, waar eveneens de 1.500 meter op het programma staat. Daar wacht direct een pikant onderonsje, want Xandra Velzeboer en Suzanne Schulting zijn aan elkaar gekoppeld in dezelfde kwartfinale. Dat betekent dat het al vroeg kan knetteren in de shorttrackhal.

Alsof dat nog niet genoeg is staat ook de finale van de mannenaflossing op het programma. Met onder anderen Jens van 't Wout in de gelederen geldt Nederland als serieuze kanshebber op eremetaal. Daarmee kan de olympische vrijdag uitgroeien tot een spektakelavond voor TeamNL, met zowel individuele spanning als teamgeweld op het ijs.

Leden van TeamNL

TeamNL is met 38 atleten afgereisd naar Milaan-Cortina. Daarvan komen er achttien uit bij het langebaanschaatsen. Bij de mannen zijn dat: Kjeld Nuis, Jenning de Boo, Joep Wennemars, Sebas Diniz, Tijmen Snel, Stijn van de Bunt, Marcel Bosker, Chris Huizinga en Jorrit Bergsma. Namens de vrouwen komen Joy Beune, Jutta Leerdam, Femke Kok, Suzanne Schulting, Antoinette Rijpma-de Jong, Anna Boersma, Merel Conijn, Marijke Groenewoud en Bente Kerkhoff.

Check hieronder het volledige programma van de Nederlandse schaatsers:

Dan zijn er ook nog tien shorttrackers. Daartoe behoort ook Schulting, die dus op twee disciplines in actie komt. Het team wordt verder aangevuld met Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Selma Poutsma en Zoë Deltrap. Bij de mannen rijden Jens van 't Wout, Melle van 't Wout, Teun Boer, Itzhak de Laat en Friso Emons.

Het kunstschaatskoppel Daria Danilova en Michel Tsiba maakt de Nederlandse inbreng op het ijs compleet. Dan zijn er nog vier snowboarders: Michelle Dekker, Romy van Vreden, Melissa Peperkamp en Glenn de Blois. Het bobsleeteam bestaat eveneens uit vier atleten. Dat zijn stuurman Dave Wesselink, Jelen Franjic, Janko Franjic en Timme Koster. Dan is er nog één skeletonster: wereldkampioene Kimberley Bos.