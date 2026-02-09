Michelle Dekker kon afgelopen weekend niet voor de eerste Nederlandse medaille van deze spelen zorgen. Op de parallelreuzenslalom in het snowboarden maakte ze een klein foutje, waardoor ze buiten de medailles viel. Een grote teleurstelling voor Dekker.

Van tevoren werd Dekker door velen getipt voor een medaille bij het snowboarden. Dit zou een iconische zijn, want de gouden plak van Nicolien Sauerbreij op de winterspelen in Vancouver is nog altijd de enige sneeuwmedaille ooit voor Nederland. Dekker had echter het vertrouwen. Vier jaar geleden eindigde ze nog als vierde op de spelen en haar prestaties gedurende het afgelopen seizoen en op het WK waren ijzersterk.

Toch ging het al mis bij de laatste zestien in Livigno, de locatie waar deze spelen de snowboardwedstrijden worden gehouden. Dekker maakte een foutje in het slot van de race, waardoor de Oostenrijkse Sabine Payer haar nipt voorbij kon steken. De Nederlandse ging niet door en de Oostenrijkse pakte uiteindelijk zilver. Het goud ging naar de Tsjechische Zuzana Maderova. Dekker bleef teleurgesteld achter.

'Ik had er meer van verwacht'

Voor Dekker was de uitschakeling bij de laatste zestien een grote deceptie. Ze had er meer van verwacht, maar ze beseft ook dat ze het vooral zichzelf kwalijk kan nemen. "Als je een foutje maakt, ben je meteen klaar. Dat is wat er gebeurde", vertelt Dekker. De 29-jarige Zoetermeerse zag dat ze erg goed begon aan de run tegen Payer, maar merkte ook op dat de pistes in Livigno erg lastig waren.

Dekker legt tegenover De Telegraaf uit, waar en hoe ze het foutje maakte dat haar uiteindelijk een plek bij de laatste acht kostte. "Als je even niet perfect door een bocht gaat, verlies je meteen snelheid. Dat kwam me op het einde duur te staan", vertelt een gefrustreerde Dekker.