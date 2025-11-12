In de topsport speelt je fysieke gesteldheid een enorme rol. In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast blikken voormalig hockeysters Ellen Hoog en Kim Lammers terug op hun ervaringen in het olympisch dorp waar ze opmerkelijke taferelen zagen.

In de aflevering legt Hoog een stelling voor aan Lammers, die deze week Naomi van As vervangt: “Vechtsporters nemen met ‘weightcutten’ veel te grote risico’s”, zegt Hoog. “Ik denk dat het heel ongezond is”, antwoordt Lammers direct.

Vechtsporters in regenpakken

Die opmerking brengt een herinnering boven. “Weet je nog, tijdens de Olympische Spelen, dat al die vechtsporters in hun regenpakken als gekken al hun vocht probeerden kwijt te raken?”, vertelt Lammers.

Hoog herkent het beeld meteen. “Ja! Die zagen we dan in het olympisch dorp snelwandelen of rennen met dikke, warme vesten aan in China, waar het al veertig graden was! Alleen maar om dat laatste beetje vocht kwijt te raken en in hun gewichtsklasse te passen.”

'Dat kan niet gezond zijn'

Het onderwerp komt aan bod naar aanleiding van een recent interview met Reinier de Ridder, de Nederlandse MMA-vechter die openlijk vertelde dat hij zijn lichaam jarenlang te zwaar heeft belast door het zogeheten weightcutten.

“De Ridder heeft ook bizar veel wedstrijden in een jaar gedaan”, zegt Lammers. “En hij komt uit in een voor hem vrij lichte gewichtsklasse. Dat is gewoon jezelf uithollen. Dat kan gewoon niet gezond zijn.”

Olympische Spelen 2008

De herinnering van Hoog en Lammers voert terug naar 2008, toen de Olympische Spelen in Peking werden gehouden. De Nederlandse hockeyvrouwen, met onder meer Hoog en Lammers, wonnen destijds de finale van gastland China met 2-0. Daarmee veroverden Hoog en Lammers hun eerste olympische gouden medaille.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend. Deze week wordt Van As vervangen door Kim Lammers, oud-teamgenoot van Hoog. Ze praten over het vertrek van Ajax-trainer John Heitinga, de knappe prestatie van Max Verstappen in Brazilië en Merel Conijn, die vlak voor het OKT een opvallende keuze maakt. Beluister de aflevering via je favoriete podcastapp of hieronder: