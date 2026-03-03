Alysa Liu beleefde grootse successen op de Olympische Winterspelen in Milaan. De Amerikaanse kunstrijdster pakte twee keer goud, individueel en met Team USA. Dat deed ze onder meer met een nummer van Donna Summer, de 'Queen of Disco'. De streams en verkoopcijfers zagen een flinke toename. "Het was dé choreografie voor mij."

Om de 20-jarige Liu kon niemand heen in Milaan. Ze volgde Sarah Hughes op als Amerikaanse met individueel olympisch goud. De kunstrijdster ging bovendien van 200.000 naar 7 miljoen volgers op Instagram, waarmee ze de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam passeerde. Zij had die eervolle titel lang in bezit.

Alysa Liu zorgt voor ongekende muziekcijfers

Alles wat Liu aanraakte in Milaan, veranderde in goud. Dat bewijzen de cijfers van de nummers die ze tijdens haar küren gebruikte wel. Billboard ging op onderzoek uit en zag dat Promise van Laufey, die onlangs nog in een uitverkochte Ziggo Dome in Amsterdam, een toename van 67 procent had in streams na de titel van Liu. Ook Stateside van PinkPantheress en Zara Larsson ging flink omhoog: 88 procent.

Maar beide nummers kunnen niet tippen aan het nummer MacArthur Park van Donna Summers. Dat nummer had een stijging van 976 procent in streams en liefst 4787 procent in verkoopcijfers. Inmiddels is het nummer meer dan 32 miljoen keer beluisterd op Spotify. Tekstschrijver Jimmy Webb plaatste een video waarin hij Liu bedankte voor haar muziekkeuze. "Ik voelde hoe haar energie, haar jeugd, haar optimisme echt nieuw leven in MacArthur Park blies. Ik ben gewoon blij dat ik er deel van mocht uitmaken", glunderde Webb.

'Het was dé choreografie voor mij'

Liu had de lovende woorden van Webb nog niet onder ogen gezien. Tegenover NBC News zei ze "kunst inspireert kunst". Wanneer Liu een nummer kiest voor haar programma, houdt ze rekening met een aantal factoren. Ze zegt dat het niet alleen gaat om het mooi vinden van een nummer, maar ook om het zich eigen te kunnen maken, met een "grote stem" in de choreografie en het kostuumontwerp.

Aan haar kür op MacArthur Park werkte ze zo'n twee jaar. "Ik vond het programma echt mooi, dus ik dacht: 'Nou, dat wil ik doen'", zei Liu. "Ik wist niet zeker of het dé choreografie was, maar dat maakte niet uit. Het was dé choreografie voor mij."