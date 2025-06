Populaire oud-olympiër deelt emotioneel verhaal over pestverleden: 'Ik schaamde me daarvoor'

Schoonspringer Tom Daley won vorig jaar in Parijs nog een zilveren medaille op de Olympische Spelen. Direct daarna kondigde hij het einde van zijn carrière aan. Nu doet hij een boekje open over de moeilijke tijd die hij doormaakte.

De 31-jarige Brit brak al op jonge leeftijd door in de sportwereld. Hij startte met schoonspringen toen hij zeven jaar oud was en maakte op 14-jarige leeftijd al zijn debuut op de Olympische Spelen in Beijing.

Hoewel het hele land voor hem juichte, kreeg hij in zijn directe omgeving te maken met veel narigheid. Op school werd hij gepest. Zo erg dat hij zich onveilig voelde en een sleutel kreeg voor een lokaal waar hij zich met zijn vrienden kon opsluiten in de pauze. Leerlingen scholden hem uit en dreigden zelfs om zijn benen te breken.

Schaamte

"Ze hadden geen idee hoeveel impact dat op mij had", vertelt Daley in zijn documentaire 1.6 seconds. Hij praatte er met niemand over. "Ik schaamde me daarvoor, en had zelfs bijna medelijden met de pestende kinderen die dan moesten uitleggen wat ze hadden gedaan."

Eetstoornis

Het pesten was niet het enige probleem waarmee de oud-olympiër te maken kreeg. Hij kampte ook met een eetstoornis in aanloop naar de Spelen van 2012 in Londen. Zijn trainer vertelde hem dat hij moest afvallen. "Voor het eerst werd ik niet beoordeeld op mijn duik in het zwembad, maar op mijn uiterlijk", aldus Daley.

Hij probeerde zo min mogelijk te eten, maar dat leidde tot erge honger en eetbuien waarna de schoonspringer zich schuldig voelde. Bovendien vond hij zijn eetproblemen niet 'mannelijk'. "Jongens hebben geen eetstoornis, of problemen met mentale gezondheid", was zijn gedachtegang. "Je moet een macho zijn die overal mee kan dealen en gewoon doorzet."

Vader overleden

Hij belandde in een negatieve spiraal. Helemaal toen hij zeventien jaar oud was en zijn vader overleed aan een hersentumor. "Ik verloor niet alleen mijn vader, want hij was veel meer dan dat. Hij was mijn grootste fan, mijn beste vriend en mentor. Mijn leven stond even helemaal stil."

Daley kwam er weer bovenop toen hij besefte dat hij ook een leven heeft buiten de sport. "Ik zag het eindelijk in perspectief. Ik baseerde mijn eigenwaarde en zelfvertrouwen niet meer alleen op prestaties op de duikplank. Ik realiseerde me dat ik veel meer ben dan een schoonspringer. Ik ben een echtgenoot, een vader een vriend en een zoon."

Nu hij met pensioen is kan hij zich richten op dat andere leven. Daley is in 2017 getrouwd met regisseur Dustin Lance Black. Een jaar later kregen ze via een draagmoeder een zoon. In maart 2023 werd hun tweede zoon geboren. Daley deelt veel van zijn leven op Instagram, waar hij bijna 4 miljoen volgers heeft.