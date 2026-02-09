De koninklijke familie is al een aantal dagen in Milaan om te kijken bij de sporters van Team NL op de Olympische Winterspelen. Zondag bezochten koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun dochter Amalia het olympisch dorp en daar wilden de olympiërs maar wat graag met de familie op de foto.

De koninklijke familie zat al bij meerdere wedstrijden op de tribune. Zo was koning Willem-Alexander samen met Nicolien Sauerbreij aanwezig bij de snowboardkwalificaties waar onder andere Michelle Dekker aan mee deed. Ook was de koninklijke familie te zien bij de 3000 meter waar het Joy Beune niet lukte om een medaille te pakken op het enige individuele schaatsonderdeel dat ze deze spelen zal rijden.

Olympisch dorp

In het olympisch dorp waren koning Willem-Alexander, koningin Maxima en Prinses Amalia nog niet geweest, maar dat bezochten ze zondag wel. Meerdere sporters mochten de koninklijke familie ontmoeten en voerden een gesprekje. Daarnaast gingen onder andere Femke Kok, Jenning de Boo en Jutta Leerdam op de foto met onder anderen Amalia. Haar moeder ziet het allemaal met trots aan. Bekijk de foto's hieronder in de Instagram-post:

WK voetbal

Dat Willem-Alexander in Milaan en Cortina d'Ampezzo is, deed ook gelijk de vraag rijzen of hij het Nederlands elftal zou bezoeken op het aankomende WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. "We zijn nu hier in Milaan. Laten we eerst deze Olympische Spelen afkijken en daar van genieten. Daar zijn we voor. Ik heb hier een prachtige tijd en wat in de toekomst ligt, ligt in de toekomst. Wat er later zal gebeuren, dat gaan we nog bekijken", zo vertelde Willem-Alexander tegenover de Nederlandse pers.

Het volgende schaatsnummer met kansen op Nederlandse medailles volgt maandag. De 1000 meter bij de vrouwen met kanshebbers Femke Kok, Suzanne Schulting en Jutta Leerdam staat dan op het programma.