De koninklijke familie heeft voorlopig nog maar weinig te juichen op de Olympische Winterspelen. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia zagen zondag dat de Nederlandse rijders niet konden stunten op de 5000 meter. De koning en koningin bleken echter sportieve verliezers, want ze feliciteerden na afloop een aantal bijzondere personen.

Voorlopig brengt de aanwezigheid van de koninklijke familie in Milaan nog weinig geluk voor TeamNL. Ze zagen zaterdag hoe de vrouwen op de 3000 meter verrassend naast een medaille grepen en dat scenario herhaalde zich een dag later bij de 5000 meter van de mannen. Chris Huizinga was met een zevende plaats de beste Nederlander en dus staat de Nederlandse équipe na twee dagen nog altijd met lege handen.

Sander Eitrem was uiteindelijk de koning van de 5000 meter. Hij dook bij de laatste World Cup in Inzell als eerste man ooit onder de zes minuten en ook in Milaan was hij oppermachtig. Zo'n snelle tijd als in Inzell zat er niet in, maar 6.03,95 bleek in Italië ruim voldoende voor het goud.

Waar de Nederlandse koninklijke familie enigszins gebaald zal hebben van het resultaat gold dat natuurlijk niet voor het Noorse vorstenhuis. De 88-jarige koning Harald reisde samen met koningin Sonja voor het eerst sinds 2014 af naar de Spelen en zij werden daar beloond met een gouden plak. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima toonden zich vervolgens sportieve verliezers door de Noorse koninklijke afvaardiging te feliciteren.

Schaatser uit zijn dak naast koningspaar

Het koningspaar kreeg tijdens de race van Eitrem overigens ook nog gezelschap van Peder Kongshaug, de regerend wereldkampioen op de 1500 meter. Hij kwam al vroeg in actie en moedigde zijn landgenoot later aan vanaf het stoeltje naast het hoge bezoek. Hij hield zich daarbij niet in, want hij schreeuwde uitbundig naar Eitrem.