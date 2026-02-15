De kans bestaat dat olympisch gouden shorttracker Jens van 't Wout binnenkort met een nieuwe look de ijsbaan opstapt. Zijn vriendin, shorttrackster Zoë Deltrap, heeft namelijk beloofd een nieuw kapsel aan te meten bij haar vriend, indien hij twee gouden plakken zou bemachtigen op de Spelen.

Van 't Wout kroonde zichzelf zaterdag tot een dubbel olympisch kampioen. Na een zege op de 1000 meter, schaatste de Nederlandse shorttracker een waanzinnige finale op de 1500 meter en kwam als eerste over de streep. Hij hield alle acht concurrenten achter zich, die allemaal omvielen of de Nederlander niet meer konden bijbenen.

Als het aan zijn vriendin Zoë Deltrap ligt, keert Van 't Wout niet alleen met twee gouden plakken terug naar Nederland, maar ook met een nieuw kapsel. De Nederlandse shorttrackster, die eveneens haar debuut maakte op de Olympische Winterspelen, wil hoogstpersoonlijk een opvallend nieuw kapsel aanmeten bij haar vriend. Al lijkt ze daar na een eerdere belofte toch van af te zien, terwijl Van 't Wout voet bij stuk wil houden.

Boblijn

"Zoë heeft gezegd dat als ik twee keer goud zou winnen, dat ze een boblijn zou knippen bij me", onthult Van 't Wout na zijn tweede zege aan De Telegraaf. "Nu wil ze er volgens mij vanaf zien, maar wil ik dat het gebeurt." Het lijkt er op dat de shorttracker nog wel even geduld moet hebben. Een boblijn wordt gekenmerkt door een recht tot lichtgebogen kapsel dat meestal rond de kaaklijn valt. Zo lang is het haar van Van 't Wout nog niet.

Zware koffer

Ondertussen blijkt uit beelden die TeamNL op Instagram heeft gedeeld dat Van 't Wout vermoedelijk een extra uitdaging zal ervaren bij het inchecken voor de terugvlucht. Bij het inchecken voor de heenvlucht kreeg de shorttracker met grote moeite zijn koffer op de weegschaal geplaatst. De medailles lijken voor de nodige gewichtstoename te zullen zorgen in zijn fel-oranje TeamNL-trolley. Het is dan ook de vraag of het hem nog lukt de koffer op de weegschaal te tillen.