Na lang wachten begint skeletonster Kimberley Bos vrijdag dan eindelijk aan haar derde Olympische Spelen. Eerder schreef ze al geschiedenis met een bronzen plak in 2022. Nu hoopt de vlaggendraagster op een nog beter resultaat. Daarvoor heeft Bos haar hele seizoen ingedeeld om precies te pieken in Cortina d'Ampezzo.

"Als ik niet zou geloven dat ik kan winnen, zou ik hier niet zijn", keek Bos vooruit. "De enige manier waarop dat kan, is de aandacht op het proces te houden. Zo moet ik proberen de concurrentie in te halen. We zullen zien of het genoeg is", aldus de Nederlandse vlaggendraagster tijdens de openingsceremonie.

De concurrentie zijn vooral de grote landen in het skeleton: Duitsland en Groot-Brittannië. "Onder de skeletonsters die op het podium kunnen staan, zullen zeker de drie Duitse vrouwen zitten en ook de Britse. De grote skeletonlanden zijn in het voordeel", zegt Bos, omdat de skeletonsters onderling informatie met elkaar kunnen delen. "Maar ik heb vier jaar geleden al bewezen dat het kan. Ik zou niet weten waarom dat niet zou kunnen."

Wereldtitel

Bos keek aan het begin van de Spelen vooruit op haar olympische wedstrijd en had toen na vier trainingsruns nog zes officiële trainingsruns te gaan. Daarin zette ze geen topnoteringen neer, maar ze benadrukte al dat die trainingen vooral bedoeld zijn om informatie te verzamelen om in de wedstrijd de juiste keuzes te maken.

De skeletonster, die in maart vorig jaar voor het eerst de wereldtitel veroverde, was dan ook niet ongerust dat ze dit seizoen nog geen podiumplaatsen haalde in de wereldbeker. Dat had volgens Bos allemaal te maken met belastbaarheid. "Als de hoeveelheid trainingen omhooggaat, gaat de fysieke piek naar beneden", vertelde ze. Zo zag ze nu al dat ze in de eerste trainingen sneller startte dan tijdens de wereldbeker hier in november.

Bos heeft vrijdag om 16.00 uur in Cortina d'Ampezzo haar eerste run en daarna ook meteen de tweede run. Zaterdag volgen vanaf 18.00 uur de derde en vierde run.